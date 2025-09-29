Andalucía baja los impuestos a los celiacos: habrá deducción para unas 40.000 personas, calcula Juanma Moreno

Los productos específicos para quienes tienen esta condición cuestan hasta cuatro veces más, señala el presidente de la Junta. Más información: El Gobierno andaluz acelera con la vista en las urnas: avalancha de leyes antes de final de año con hasta 10 nuevas normas
| etiquetas: andalucía , baja , impuestos , celiacos , habrá , deducción , unas , personas
¿y cuanto se han ahorrado a los que le han quitado el impuesto de patrimonio?
www.eldiario.es/andalucia/moreno-suprime-impuesto-patrimonio-pagan-16-