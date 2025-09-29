edición general
Andalucía baja los impuestos a los celiacos: habrá deducción para unas 40.000 personas, calcula Juanma Moreno

Los productos específicos para quienes tienen esta condición cuestan hasta cuatro veces más, señala el presidente de la Junta. Más información: El Gobierno andaluz acelera con la vista en las urnas: avalancha de leyes antes de final de año con hasta 10 nuevas normas

Pues me parece una buena medida, aunque 100 euros al año no parece mucho. Habrá que ver como garantizan que la persona sea celiaca de verdad, me veo un incremento de celiacos del 1000%
#3 los productos para celíacos son todos aquellos que no contengan gluten
#3 Las pruebas diagnósticas en la Seguridad Social es lo que certifica que seas celíaco, y eso no lo puedes simular. Ahora como celíaco te digo que es una ayuda de mierda, nuestra cesta de la compra es de media entre 20 y 30 euros para un carro semanal de 4 personas con solo 2 celíacos y productos como pan de molde o magdalenas valen 4 veces más.
#6 eso es, 100 euros máximo no es nada. Parece una medida más populista que otra cosa
los productos para celíacos son una bazofia
Los políticos solo están en política para lucrarse. El que no lo vea debe hacérselo mirar
#1 ¿Cómo se supone que se va a lucrar Juanma Moreno con esta medida? :-|
La deducción será de hasta 100 euros al año en el IRPF.

¿y cuanto se han ahorrado a los que le han quitado el impuesto de patrimonio?

www.eldiario.es/andalucia/moreno-suprime-impuesto-patrimonio-pagan-16-
