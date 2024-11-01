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Ana Rosa Quintana saca pecho de su "pluralidad" en Telecinco y lanza un dardo que parece teledirigido a RTVE

Ana Rosa Quintana saca pecho de su "pluralidad" en Telecinco y lanza un dardo que parece teledirigido a RTVE  

Ana Rosa Quintana no ha desaprovechado la oportunidad de celebrar y reivindicar la "pluralidad" ideológica de la mesa de debate de 'El programa de AR' este jueves lanzando un dardo indirecto a los espacios que disciernen de su línea editorial. Así, la presentadora de Telecinco ha arremetido contra los programas de la competencia que solo acatan "un discurso único" en sus tertulias, celebrando cómo en su espacio se "respetan todas las opiniones".

| etiquetas: ana rosa , quintana , telecinco , pluralidad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es cierto, en el programa de AR se ven diversas tendencias: derecha, ultradercha, carlistas, nazis, racistas, neonazis, ladrones, ...
5 K 76
#10 concentrado
Yo no quiero un programa que respete todas opiniones, si la opinión es una mierda negacionista sin fundamento, va en contra de los derechos humanos o es un bulo, hay que exponerlo, y así hacérselo saber a quien la emite.
1 K 30
Kantinero #3 Kantinero
Pluralidad ? xD xD xD
Por eso expulsaste de tu canal a Javier Ruiz cuando se opuso a tus opiniones
2 K 28
#9 fingulod
#3 Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
0 K 7
pitercio #8 pitercio *
Su tertulia apuesta por la pluralidad sin límites: derecha, extrema derecha, centro y ultracentro radical. Y cualquier otro sensacionalismo no se limita porque no existe.
1 K 25
diciembre_2020 #5 diciembre_2020
Pluralidad de Ana Rosa Quintana Fecal:
Ultras, extremistas, ultraliberales, corruptos, falsos, torticeros y malevolos.
1 K 19
calde #4 calde
Habló de p... la villareja.

Ésta donde tenía que estar es en la cárcel.
1 K 16
wata #6 wata
Se está hundiendo y está lanzando bengalas... A hundirse, pajarraca.
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
Que gran demócrata la Ana Roba Quintana
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mariKarmo #11 mariKarmo
Por eso tiene las audiencias por los suelos. Por la pluralidad. Sí.
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SMaSeR #1 SMaSeR *
Jajajaja, muérete momia. Así de plural es ella.
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menéame