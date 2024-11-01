Ana Rosa Quintana saca pecho de su "pluralidad" en Telecinco y lanza un dardo que parece teledirigido a RTVE  

Ana Rosa Quintana no ha desaprovechado la oportunidad de celebrar y reivindicar la "pluralidad" ideológica de la mesa de debate de 'El programa de AR' este jueves lanzando un dardo indirecto a los espacios que disciernen de su línea editorial. Así, la presentadora de Telecinco ha arremetido contra los programas de la competencia que solo acatan "un discurso único" en sus tertulias, celebrando cómo en su espacio se "respetan todas las opiniones".