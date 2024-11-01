Ana Pastor presencia las tretas de ICE: "Hay que ser ruin y cruel, ponen peluches en el salpicadero para que las niñas se confíen"

La periodista de La Sexta Ana Pastor se ha desplazado hasta Estados Unidos para comprobar in situ cómo actúa el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE UU y allí se encontró tanto como con una detención como con los trucos que el ICE emplea para que sus coches no sean reconocidos y pillar de improviso a inmigrantes por la calle para detenerlos.