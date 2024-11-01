edición general
15 meneos
95 clics

Ana Pastor presencia las tretas de ICE: "Hay que ser ruin y cruel, ponen peluches en el salpicadero para que las niñas se confíen"

La periodista de La Sexta Ana Pastor se ha desplazado hasta Estados Unidos para comprobar in situ cómo actúa el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE UU y allí se encontró tanto como con una detención como con los trucos que el ICE emplea para que sus coches no sean reconocidos y pillar de improviso a inmigrantes por la calle para detenerlos.

| etiquetas: ana pastor , ice , estados unidos , trucos , coches , inmigrantes
13 2 4 K 31 actualidad
9 comentarios
13 2 4 K 31 actualidad
#3 ZamoraBigote
"Habia que ser ruin, cruel y me sale casi un insulto para poner en tu cadena a todas horas bulos sobre Pablo Iglesias y Podemos para que la audiencia os creyera y dejara de votarles pensando que eran otra cosa", ¿eh Anita?
9 K 102
freeclimb #4 freeclimb *
#3 Ahora por lo que sea le apetece denunciar el fascismo (en EEUU)

En otras ocasiones se ha apoyado en el fascismo sin ningún problema para desestabilizar una tendencia política.
2 K 32
freeclimb #1 freeclimb
"Hay que ser ruin, cruel y me sale casi un insulto para poner en un coche del ICE peluches en el salpicadero para que niñas como con la que estamos ahora mismo se confíe y se acerque a un coche pensando que es de otra cosa"
1 K 26
freeclimb #2 freeclimb
"Hay un estado de pánico total. Nuestro coche cada vez que se para se nos acercan a preguntar si somos del ICE o gente que se va de este lugar"
0 K 20
DDJ #7 DDJ *
"La periodista de La Sexta Ana Pastor"

Ya sabemos desde hace tiempo que esta tipa de periodista no tiene nada, y sólo asco puede dar un medio de comunicación que la tenga en nómina para "informar"

:peineta: :peineta: :peineta: :peineta:
0 K 12
wata #5 wata
Siguen las directrices sionistas adaptadas a EEUU.
0 K 11
mecheroconluz #9 mecheroconluz
Es muy burdo.
0 K 10
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Menuda sinvergüenza está hecha.
0 K 9
Glidingdemon #8 Glidingdemon
Que susto he leído que presenciaba las tetas del ICE. Seguro que algunas serán mas bonitas que las del orangután de su marido. Ya me voy.
0 K 7

menéame