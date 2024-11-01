Ampliación de la base naval de Rota

La base naval de Rota en Cádiz, usada por las fuerzas armadas estadounideEl objetivo será construir y adaptar los nuevos muelles para acoger a un sexto destructor estadounidense Aegis. Concretamente, se construirán tres nuevos muelles. De los cuatro destructores atracados actualmente se pasaría a 5 o 6, aumentando la presencia militar extranjera en nuestro país. Según el proyecto también se añadirían nuevos polvorines semienterrados y almacenes destinados a munición avanzada. Se espera reforzar con esto la logística de los misiles interceptores