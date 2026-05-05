Amnistiado un mosso d’esquadra en un caso de espionaje al independentismo

Hasta ahora, la justicia ha amnistiado a más de un centenar de policías nacionales, guardias civiles y mossos d’esquadra investigados por cargas y abusos policiales contra manifestantes del procés, pero es la primera vez que se aplica la ley a un caso de espionaje digital por haber suplantado la identidad de la presidenta de la entidad .Mientras, ayer mismo se denegó la amnistía a 18 independentistas juzgados por protestar contra un acto de Sociedad Civil Catalana y sí “se otorga al único mosso investigado por prácticas ilegales”.