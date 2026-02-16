La amnistía y el temor al ascenso del fascismo: qué hizo que el Frente Popular arrasara hace 90 años

El Frente Popular de izquierdas nació al calor de un contexto internacional en el que los fascismos estaban acumulando cada vez más y más poder. Reflexionamos sobre ello 90 años después, ante un panorama con bastantes semejanzas.
| etiquetas: frente popular , amnistía , fascismo , guerra civil , república
El problema no es conseguirlo, porque ya se hizo, es que una vez hecho tienes un sistema corrupto en contra que lo impide.
Pero ehhhh la esperanza es lo ultimo que se pierde, seguro que se consigue hacer algo sin limpiar el sistema que todos… » ver todo el comentario
Insinuas q en el franquismo se limpio algo?
Salio masivamente el frente popular como ganador en las elecciones y eso provoco el golpe de estado del 36.
Luego nada.... 20 años de hambre, mierda, cartillas de racionamiento, asesinatos sumarisimos, violaciones y robos estatales despues, el franquismo hizo unas casas DE MIERDA de una calidad DE MIERDA q eran mejor q dormir en chabolas pero nada mas.
Y llego la apertura al mundo y, al venir de tan abajo, el progreso fue muy grande, y estamos aqui hoy.
Q dices de liarla?