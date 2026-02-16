edición general
La amnistía y el temor al ascenso del fascismo: qué hizo que el Frente Popular arrasara hace 90 años

La amnistía y el temor al ascenso del fascismo: qué hizo que el Frente Popular arrasara hace 90 años

El Frente Popular de izquierdas nació al calor de un contexto internacional en el que los fascismos estaban acumulando cada vez más y más poder. Reflexionamos sobre ello 90 años después, ante un panorama con bastantes semejanzas.

Pacman #1 Pacman
De Judea?
1 K 27
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 ¡Disidente!
1 K 27
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Ese mismo frente popular que en gran parte (no todo el frente puesto que sería impreciso) no quería que las mujeres no votasen. ;)
0 K 13
JackNorte #6 JackNorte *
#5 Quizas no me entendiste bien o no quieres o puedes ver la realidad , este sistema esta corrupto mientras no se limpie no hay ninguna posibilidad para nada que se parezca a una opcion de izquierdas. Todos estos articulos sobre la union de la izquierda estan muy bien , pero en mi opinion no son realistas. Eso ya se logro , y se hundio a base de juicios , portadas de periodicos y policia patriotica y desde los propios ministerios.
El problema no es conseguirlo, porque ya se hizo, es que una vez hecho tienes un sistema corrupto en contra que lo impide.
0 K 12
JackNorte #2 JackNorte
Cuando se intenta hacer algo sin contar con la realidad. Aun no se ha juzgado, ni hay condenados por lo que se hizo desde el gobierno contra los partidos politicos no afines. Y nos creemos que se puede crear algo como alternativa a ese sistema, que sigue tan fuerte como siempre enjuiciando hasta a comicos , o montando causas de la nada sin pruebas o con recortes de periodicos.
Pero ehhhh la esperanza es lo ultimo que se pierde, seguro que se consigue hacer algo sin limpiar el sistema que todos…   » ver todo el comentario
0 K 12
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 liarla????

Insinuas q en el franquismo se limpio algo?

Salio masivamente el frente popular como ganador en las elecciones y eso provoco el golpe de estado del 36.

Luego nada.... 20 años de hambre, mierda, cartillas de racionamiento, asesinatos sumarisimos, violaciones y robos estatales despues, el franquismo hizo unas casas DE MIERDA de una calidad DE MIERDA q eran mejor q dormir en chabolas pero nada mas.

Y llego la apertura al mundo y, al venir de tan abajo, el progreso fue muy grande, y estamos aqui hoy.

Q dices de liarla?
0 K 9
comadrejo #3 comadrejo
Se está repitiendo ciclo que seguramente acabe de forma similar, con una rebaja de la población.
0 K 11

