Con las amenazas a Groenlandia, Trump aspira a un EEUU conquistador

Parece seguro suponer que cuando Harry Truman forjó la OTAN en los albores de la Guerra Fría, nunca imaginó que en el transcurso de casi ocho décadas el único país que libraría una guerra económica y amenazaría con una guerra real a los aliados con el propósito de la de conquista territorial sería el propio Estados Unidos. Y, sin embargo, esa es la realidad de este mundo al revés, en el que el poder hace el derecho, creado por el presidente Donald Trump, mientras impone aranceles a los socios de tratados de Estados Unidos y mantiene...