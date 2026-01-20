Con las amenazas a Groenlandia, Trump aspira a un EEUU conquistador

Parece seguro suponer que cuando Harry Truman forjó la OTAN en los albores de la Guerra Fría, nunca imaginó que en el transcurso de casi ocho décadas el único país que libraría una guerra económica y amenazaría con una guerra real a los aliados con el propósito de la de conquista territorial sería el propio Estados Unidos. Y, sin embargo, esa es la realidad de este mundo al revés, en el que el poder hace el derecho, creado por el presidente Donald Trump, mientras impone aranceles a los socios de tratados de Estados Unidos y mantiene...
El mismo pieza que tiró dos bombas nucleares sobre población civil, y que además decía lo siguiente:
"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos"
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.
Menos mal que vamos con los buenos
Casualmente en esa época, tras la WWII, la libra dejó de ser la moneda reserva mundial y se impuso abrumadoramente el dólar: www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/oo45tg/oc_how_reserve_curren
Todo bien en el universo NAFO visto desde debajo de la bota.
Por eso luego te tienes que reír cuando los fachas te cuentan que si la URSS, que si China, que si nosequé.
Sus medidas económicas y sociales tampoco parecen estar teniendo el efecto deseado así que tiene que hacer bastante el canelo fuera.