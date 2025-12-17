Amazon pacta un ERE con los sindicatos que afectará a un máximo de 791 trabajadores de su centro de Barcelona

Los despidos alcanzarán a casi el 28% de los 2.800 empleados de la plantilla. El acuerdo incluye una indemnización de 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La dirección de Amazon y los sindicatos con representación han pactado, este miércoles, que el expediente de regulación de empleo (ERE) que se está negociando para su división de Amazon Spain Services afecte a un máximo de 791 personas en las oficinas que el gigante tecnológico tiene en Barcelona.
Solo la gran cantidad de jubilaciones que vienen estos años de la generación boomer puede atemperar un poco la ostia. Pero tarde o temprano llegará. Y cuando cientos de miles de personas estén en la calle, a ese fontanero no solo no le llegarán tantos encargos, sino que de repente verá que hay 10 personas más haciendo ahora de fontanero, a precios de risa.
Pero.
¿Para hacer un ERE no tienes que estar jodido como empresa? ¿En plan demostrar pérdidas que justifiquen esos despidos?