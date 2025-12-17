Amazon pacta un ERE con los sindicatos que afectará a un máximo de 791 trabajadores de su centro de Barcelona

Los despidos alcanzarán a casi el 28% de los 2.800 empleados de la plantilla. El acuerdo incluye una indemnización de 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La dirección de Amazon y los sindicatos con representación han pactado, este miércoles, que el expediente de regulación de empleo (ERE) que se está negociando para su división de Amazon Spain Services afecte a un máximo de 791 personas en las oficinas que el gigante tecnológico tiene en Barcelona.