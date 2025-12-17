edición general
6 meneos
8 clics
Amazon pacta un ERE con los sindicatos que afectará a un máximo de 791 trabajadores de su centro de Barcelona

Amazon pacta un ERE con los sindicatos que afectará a un máximo de 791 trabajadores de su centro de Barcelona

Los despidos alcanzarán a casi el 28% de los 2.800 empleados de la plantilla. El acuerdo incluye una indemnización de 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La dirección de Amazon y los sindicatos con representación han pactado, este miércoles, que el expediente de regulación de empleo (ERE) que se está negociando para su división de Amazon Spain Services afecte a un máximo de 791 personas en las oficinas que el gigante tecnológico tiene en Barcelona.

| etiquetas: amazon , barcelona , ere , 791 trabajadores , pactado , sindicatos
5 1 0 K 60 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 60 actualidad
Connect #3 Connect
La gente no es consciente de la ostia que viene con la IA. Y esto afectará a todos: los profesionales sobre un teclado y los que se dedican a oficios como el famoso fontanero que cree que la IA no le va a afectar.

Solo la gran cantidad de jubilaciones que vienen estos años de la generación boomer puede atemperar un poco la ostia. Pero tarde o temprano llegará. Y cuando cientos de miles de personas estén en la calle, a ese fontanero no solo no le llegarán tantos encargos, sino que de repente verá que hay 10 personas más haciendo ahora de fontanero, a precios de risa.
1 K 25
Andreham #2 Andreham
A ver, yo es que FOL lo aprobé justito y además cuando se hizo la reforma laboral era un poco crío y tal y pasaba de mierdas.

Pero.

¿Para hacer un ERE no tienes que estar jodido como empresa? ¿En plan demostrar pérdidas que justifiquen esos despidos?
0 K 8
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Este ERE de Amazon en España se enmarca en los recortes de empleo anunciados por la multinacional a nivel global. En un principio, los despidos a nivel mundial afectarían a unos 14.000 trabajadores por la automatización de procesos por la implementación de la inteligencia artificial y la deslocalización de procesos a lugares con normativas laborales más laxas.
1 K 4

menéame