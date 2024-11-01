Amazon lanza unas gafas inteligentes con IA y pantalla integrada  

Tras años de rumores y especulaciones, Amazon anunció unas nuevas gafas inteligentes. La compañía ha seguido los pasos de Meta y Apple y presentó un dispositivo con tecnología de visión computacional y sensores con IA. A diferencia de las Ray-Ban Meta, las gafas inteligentes de Amazon no están dirigidas a los consumidores, sino a sus repartidores. las nuevas gafas cuentan con una cámara y una pantalla integrada que ofrece información en tiempo real para la entrega de paquetes.