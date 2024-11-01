edición general
Amazon lanza unas gafas inteligentes con IA y pantalla integrada

Amazon lanza unas gafas inteligentes con IA y pantalla integrada  

Tras años de rumores y especulaciones, Amazon anunció unas nuevas gafas inteligentes. La compañía ha seguido los pasos de Meta y Apple y presentó un dispositivo con tecnología de visión computacional y sensores con IA. A diferencia de las Ray-Ban Meta, las gafas inteligentes de Amazon no están dirigidas a los consumidores, sino a sus repartidores. las nuevas gafas cuentan con una cámara y una pantalla integrada que ofrece información en tiempo real para la entrega de paquetes.

amazon , gafas inteligentes , ia , pantalla integrada , repartidores
Gry
Va a haber que abrirle la puerta al repartidor con pasamontañas para que no te graben... :-P
UnoYDos
#4 Venden en aliexpress, y supongo que mas sitios chinos, unos echos de telilla fina con personajes impresos. Yo tengo uno de Mr. Bean, Aunque ya te digo que al ponertelas te parece mas a un alien de men in black que al personaje.
angelitoMagno
Así de primeras, se me ocurre que incumplen al menos dos tipos de leyes europeas.
Antipalancas21
Para vigilarlos mas, por si se escaquean, ganan poco los hacen currar a destiempo y ahora esto.
EISev
Así al limpiarse el culo en el trabajo puede avisar si el papel queda suficientemente blanco antes de terminar
NoEresTuSoyYo
Ahora tienes que llevar obligado un aparato electrónico en la cabeza para poder trabajar... Que bien.
Nitanmal
Cyberpunk ya está aquí
AsVHEn
Van a ser robocops repartiendo, robodealers.
vilgeits
A ver si se lo compran los robots
