Amazon enfrenta caída de 13 horas en AWS tras cambios ejecutados por herramienta Kiro AI El incidente impactó a múltiples clientes que dependen de la plataforma para operaciones digitales, almacenamiento y procesamiento de datos. De acuerdo con reportes difundidos por fuentes cercanas al caso, la herramienta tomó decisiones técnicas de manera autónoma tras interpretar que era necesario aplicar una solución estructural al sistema. La herramienta, conocida como Kiro AI, está diseñada para asistir a ingenieros mediante automatización avanzada y ej
| etiquetas: amazon , kiro ai , caida
Blaming game y poco más