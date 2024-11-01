edición general
Amazon bloqueará las apps de piratería en los Fire TV Stick

Amazon ha declarado la guerra a la piratería a través de sus Fire TV Stick. Según publica The Athletic, la tecnológica bloqueará las apps que retransmitan contenidos ilegales, como películas y series de TV o eventos deportivos. Una estrategia que aparentemente ya se aplica en algunos países europeos, con miras a una pronta expansión global.

djfrik #1 djfrik
hay que bloquar las actualizaciones OTA y sobretodo no pasar al SO Vegas propietario de Amazon
#4 hokkien
#1 There is another option: Android 14 TV BOX Amlogic S905A HK1 RBOX X50 Quad Core 4K LAN 1000M Dual Wifi6 BT 5,0
you can choose 32, 64 or 128 GB. All options with 4GB RAM

the top one at 50,36 EUR at this time
Waves #2 Waves
No pasa nada porque, quien compró ese dispositivo capado, sabía que el dispositivo no era verdaderamente de suyo, ¿no?

Si no puedes ejecutar el programa que tú quieres en él, el dispositivo no es tuyo.
sorrillo #5 sorrillo
#2 Por lo visto hasta ahora sí podías ejecutar el programa que tú quisieras.
SMaSeR #3 SMaSeR
Alguien usa esta puta basura? xD
