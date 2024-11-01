Amazon bloqueará las apps de piratería en los Fire TV Stick

Amazon ha declarado la guerra a la piratería a través de sus Fire TV Stick. Según publica The Athletic, la tecnológica bloqueará las apps que retransmitan contenidos ilegales, como películas y series de TV o eventos deportivos. Una estrategia que aparentemente ya se aplica en algunos países europeos, con miras a una pronta expansión global.
| etiquetas: amazon , firestick , bloqueo , apps
you can choose 32, 64 or 128 GB. All options with 4GB RAM
the top one at 50,36 EUR at this time
Si no puedes ejecutar el programa que tú quieres en él, el dispositivo no es tuyo.