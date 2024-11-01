Amama ha presentado 25 denuncias de mujeres con cáncer por los fallos del cribado y Sanz le pide los datos

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado este martes que la entidad ha presentado ya 25 denuncias de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales.
Una asociación, una empresa, etc no puede desvelar datos personales de sus socios aunque te lo pidan los incompetentes del gobierno de la Junta de Andalucía, porque al darle estos datos la asociación está revelando información confidencial que no puede transferir a terceros y esto es ilegal.
¿Será la petición la consecuencia de las denuncias?