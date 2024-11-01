Amama ha presentado 25 denuncias de mujeres con cáncer por los fallos del cribado y Sanz le pide los datos

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado este martes que la entidad ha presentado ya 25 denuncias de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales.