edición general
4 meneos
39 clics
Alvise presenta su bot Scrutinia para luchar contra la manipulación de Indra, pero el bot dice que Indra no manipula

Alvise presenta su bot Scrutinia para luchar contra la manipulación de Indra, pero el bot dice que Indra no manipula

[C&P] -Entonces tu no crees que Indra pueda manipular el resultado electoral? -No [...] solo recoge, transmite y publica datos provisionales.

| etiquetas: alvise , indra , manipulación , scrutinia
3 1 0 K 34 politica
3 comentarios
3 1 0 K 34 politica
jonolulu #3 jonolulu
Todas las elecciones con la misma subnormalada del pucherazo de Indra. Qué paciencia
1 K 25
comadrejo #1 comadrejo
¿Que clase de madriguera de ardilla es este envío? :troll:
0 K 11
Nividhia #2 Nividhia
#1 No me juzgues. Es que me ha hecho mucha gracia :shit:
1 K 22

menéame