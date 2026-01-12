Álvaro García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo tras ser condenado

Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado. Fuentes fiscales confirman a EFE la noticia, adelantada por ‘El Mundo’, de que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público