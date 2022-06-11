El alto coste de la vivienda ya frena la movilidad en el mercado laboral

El alto coste tanto del alquiler como de comprar una vivienda ya supone un nuevo obstáculo para cuadrar las vacantes de empleo en España. Puestos con salarios competitivos para la economía española son cada vez más complicados de cubrir si el traslado supone tener que hacer frente al elevado precio del alojamiento en las grandes ciudades, según apuntan las firmas de selección de personal.
| etiquetas: vivienda , españa. trabajo , empresas
Relacionada El calentamiento desinfla la burbuja inmobiliaria en parte de España www.meneame.net/m/actualidad/calentamiento-desinfla-burbuja-inmobiliar
www.laopiniondemurcia.es/murcia/2022/06/11/mapas-zonas-inundables-fren
Donde no hay mata no hay patata.
No hay nadie al mando
De hecho a muchas empresas hasta les sale rentable, luego ponen a sus jefecillos a achuchar y en un par de semanas recuperan el trabajo que no se hizo durante el día de huelga, no obstante la… » ver todo el comentario
Escasez física. Ese es el problema. Que generaron los políticos.
No puedes comprarte un piso en, digamos, Madrid para que a los 2 años te traslades a Barcelona a otro curro y tener que comprarte en Barcelona...y a los 3 años irte para Valencia y asi continuamente.