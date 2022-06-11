edición general
El alto coste de la vivienda ya frena la movilidad en el mercado laboral

El alto coste tanto del alquiler como de comprar una vivienda ya supone un nuevo obstáculo para cuadrar las vacantes de empleo en España. Puestos con salarios competitivos para la economía española son cada vez más complicados de cubrir si el traslado supone tener que hacer frente al elevado precio del alojamiento en las grandes ciudades, según apuntan las firmas de selección de personal.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Increíble trabajadores sin casa, empresas sin trabajadores para beneficio de guiris, rentistas, expats que no producen nada en España
4
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos difundiendo cambio climático en redes sociales, demasiado calor para venir en reddit en los subs de viajes, expats y demás

Relacionada El calentamiento desinfla la burbuja inmobiliaria en parte de España www.meneame.net/m/actualidad/calentamiento-desinfla-burbuja-inmobiliar
1
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#_3 Claro y pedís construir en zonas inundables para seguir con el genocidio en Murcia, Valencia... como si construir mas fuera a bajar los precios, cosa que no sucedió en la burbuja anterior, pero bueno "eh construir mas", como llevais igual 30 años con las pensiones son insostenibles, en fin

www.laopiniondemurcia.es/murcia/2022/06/11/mapas-zonas-inundables-fren
1
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
" Luis Zarapuz, coordinador del gabinete económico de CCCOO, que se muestra muy rotundo y asegura que es necesario "subir los salarios un 30% o rebajar los alquileres un 30%"." y a que espera CCOO a convocar una huelga?
1
io1976 #7 io1976
#4 Una huelga?!?! Para luego salir a decir muchos que con una huelga de un día no se consigue nada, mientras van a trabajar como buenos esquiroles, claro.
1
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 buf tio usa chatgpt para buscar mejores excusas esto es lo peor que he leído hoy
0
io1976 #9 io1976
#8 Tu contestación sí que parece razonada y argumentada...
Donde no hay mata no hay patata.
1
manc0ntr0 #18 manc0ntr0
#9 no lo tomes a mal, el personaje este se toma cualquier contestación como una puñalada en el costado.
No hay nadie al mando
0
#17 seif
#7 yo soy de los que dicen que un día de huelga no vale para nada. Los únicos que sufren realmente son los hosteleros y pocas empresas más que trabajan con márgenes de tiempo muy ajustados o con maquinaria que no se puede parar y reiniciar fácilmente y que mantener al minino se especialmente caro.

De hecho a muchas empresas hasta les sale rentable, luego ponen a sus jefecillos a achuchar y en un par de semanas recuperan el trabajo que no se hizo durante el día de huelga, no obstante la…   » ver todo el comentario
0
#15 mcfgdbbn3
Si esperan que vayamos a otra ciudad para trabajar sin poder pagar más que la manutención y una suscripción a Netflix que tanto critican... pues no. Pasan los años y lo único que has conseguido es que disfrute tu casero a tu costa.
1
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#_10 politicos a las ordenes de las empresas, como no avisaron de la riada a las ordenes de las empresas y montaron el genocidio de valencia y aqui lo mismo, que lo dices a los politicos como si no mandasen las empresas por encima
0
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#_11 bulo no hay evidencias
0
Findeton #3 Findeton
Y todo culpa de los políticos que impiden construir.
1
#6 muerola
#3 y toda la culpa es de la especulación con vivienda , ya lo decía Adam Smith a los rentistas hay que crujirles
4
Findeton #10 Findeton
#6 Al revés, Adam Smith señalaba que los rentistas eran aquellos con conexiones políticas. En este caso la conexión política es que los políticos impiden construir y eso es lo que crea esa escasez física que sube precios. Pero la escasez física existiría incluso aunque las viviendas fueran gratuitas.

Escasez física. Ese es el problema. Que generaron los políticos.
0
Moixa #19 Moixa
#3 destrozar el medio no es la solución
0
Findeton #20 Findeton
#19 ¿Qué medio?
0
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
Llevo 10 años diciendo que era contradictoria la politica del PP de querer flexibilizar el mercado laboral al mismo tiempo que "incitaba" a que se comprase vivienda en propiedad en lugar de facilitar el alquiler haciendo que fuese asumible.

No puedes comprarte un piso en, digamos, Madrid para que a los 2 años te traslades a Barcelona a otro curro y tener que comprarte en Barcelona...y a los 3 años irte para Valencia y asi continuamente.
0
Findeton #11 Findeton
La escasez física de vivienda no se soluciona con huelgas ni con bajadas de precios. Hay que construir más. Incluso si la vivienda fuera gratuita habría el mismo problema de acceso a la vivienda.
0
#16 Forestalx
No, si movilidad hay. Valladolid - Madrid va el tren lleno todos los días, por ejemplo
0

