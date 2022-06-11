El alto coste de la vivienda ya frena la movilidad en el mercado laboral

El alto coste tanto del alquiler como de comprar una vivienda ya supone un nuevo obstáculo para cuadrar las vacantes de empleo en España. Puestos con salarios competitivos para la economía española son cada vez más complicados de cubrir si el traslado supone tener que hacer frente al elevado precio del alojamiento en las grandes ciudades, según apuntan las firmas de selección de personal.