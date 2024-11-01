Alsina ve lo que piden de cárcel para Begoña Gómez y augura sueños rotos para la ultraderecha  

Alsina ha comenzado dejando entrever que una reclamación de pena tan holgada de prisión puede acabar apuntalando las críticas de que la causa de Peinado está sobredimensionada. "Convencer a la opinión pública de que los actos de Begoña, la cátedra, las cartas de recomendación, el uso de su asistente para gestiones particulares, incluso si fueran delictivos, merecen pasar media vida en prisión va a ser tarea difícil"