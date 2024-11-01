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Alsina ve lo que piden de cárcel para Begoña Gómez y augura sueños rotos para la ultraderecha

Alsina ve lo que piden de cárcel para Begoña Gómez y augura sueños rotos para la ultraderecha  

Alsina ha comenzado dejando entrever que una reclamación de pena tan holgada de prisión puede acabar apuntalando las críticas de que la causa de Peinado está sobredimensionada. "Convencer a la opinión pública de que los actos de Begoña, la cátedra, las cartas de recomendación, el uso de su asistente para gestiones particulares, incluso si fueran delictivos, merecen pasar media vida en prisión va a ser tarea difícil"

| etiquetas: carlos alsina , begoña gómez , cárcel
22 4 0 K 382 Begoñéame
8 comentarios
22 4 0 K 382 Begoñéame
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Pues es una postura equidistante que es realmente asquerosa. Todo este asunto es una investigación prospectiva de manual y deberían haberle dado carpetazo hace tiempo.
¿Está insinuando que una pena de cárcel menor seria justa?
8 K 121
Desideratum #5 Desideratum
#3 No lo podías haber explicado mejor. :troll:
8 K 117
Deviance #8 Deviance *
#5 xD xD xD xD
He escuchado el "opened-hand bofetón" desde la España vaciada.
Mis dieses.
CC: compañero #6
1 K 28
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Uy pues no te creas, si condenaron sin pruebas al fiscal, tampoco creo que tengan problemas los jueces de la mafia en condenar a esta señora sin ninguna prueba...
3 K 50
pax0r #3 pax0r
#1 claro, el Tribunal supremo condenó al fiscal a dos años de inhabilitacion sin pruebas... porque son fachas y van contra el ejecutivo
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BiRDo #7 BiRDo
#3 Hostia, ¿te enseñaron las pruebas a ti? Pues macho, enséñalas, que llevamos todos los preocupados por el caso buscándolas desde hace eones.
0 K 10
jdmf #4 jdmf
El objetivo no es meter a Begoña en la cárcel, de suceder ahora mismo, habría revuelo , mucho bombo y laraca y listo, se acabó el escándalo.
Lo que pretende el PP es que el proceso se alargue lo máximo posible, por que el ruido mediático con Peinado a la cabeza, es lo que da rédito en el tiempo a la derecha.
Si ahora mismo el PP subiese al gobierno, las instrucciones a Begoña Gómez quedarían en el olvido, o en una mera nota de prensa al final de página.
2 K 39

menéame