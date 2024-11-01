Alsina ve lo que piden de cárcel para Begoña Gómez y augura sueños rotos para la ultraderecha  

Alsina ha comenzado dejando entrever que una reclamación de pena tan holgada de prisión puede acabar apuntalando las críticas de que la causa de Peinado está sobredimensionada. "Convencer a la opinión pública de que los actos de Begoña, la cátedra, las cartas de recomendación, el uso de su asistente para gestiones particulares, incluso si fueran delictivos, merecen pasar media vida en prisión va a ser tarea difícil"
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¿Está insinuando que una pena de cárcel menor seria justa?
He escuchado el "opened-hand bofetón" desde la España vaciada.
Mis dieses.
CC: compañero #6
Lo que pretende el PP es que el proceso se alargue lo máximo posible, por que el ruido mediático con Peinado a la cabeza, es lo que da rédito en el tiempo a la derecha.
Si ahora mismo el PP subiese al gobierno, las instrucciones a Begoña Gómez quedarían en el olvido, o en una mera nota de prensa al final de página.