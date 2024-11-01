edición general
Alsina evidencia la contradicción de Sánchez respecto a Irán: "En junio ya hubo ataques y EEUU usó las bases españolas"

El presidente Sánchez ha apelado al 'No a la guerra' para justificar que España no permita a EEUU utilizar las bases de Morón y Rota, pero en junio ya hubo ataques contra Irán y las fuerzas estadounidenses sí las usaron.

36 comentarios
Comentarios destacados:      
#1 MarkJay
Rectificar es de sabios.
5
#27 makinavaja
#1 Especialmente después de las elecciones en Extremadura y Aragón... :-D :-D :-D :-D
0
#2 cenutrios_unidos
Pero no se cargaron a 200 niñas en un colegio. A lo mejor eso ha removido conciencias...
4
#6 Mangione
Y Alsina, con esto, ¿qué quiere señalar?: ¿que entonces deberíamos seguir dejando a los norteamericanos que las usen para reventar niñas pequeñas?, ¿que el perro ha hecho bien en reflexionar y cambiar de opinión?.

Alsina, esa afirmación huele a puto culo de mandril.
3
#3 pedrario
Y ya se está viendo aviones que salen de Rota cruzando el mediterráneo, y están enviando fragata sin que nadie haya invocado artículos de defensa de ningún tratado.

El apoyo de España es claro.
3
#4 MarkJay
#3 Mandar una fragata de defensa a Chipre que es territorio de la UE no es apoyar la agresión a Irán de la OTAN.
8
#7 pedrario
#4 No se ha invocado ningún tratado, si lo mandan es porque les apetece, y es sin duda un apoyo. Con esa presencia militar afectan la resolución del atacante.

Si se hubiera solicitado ayuda invocando algún tratado te lo podría comprar por estar obligados a ello. Pero hasta el momento no es el caso.
1
#10 MarkJay
#7 No se ha invocado ningún tratado, si lo mandan es porque les apetece

¿Nos apetece defender el territorio de la UE? Sí, ¿y?

Con esa presencia militar afectan la resolución del atacante.

Ya tenemos presencia militar en Chipre. Enviar más se llama disuasión.
1
#15 pedrario
#10 A consolarse entre lágrimas a la esquina.

Ni 24 horas le ha durado al mentiroso de Sánchez el discurso.
3
#17 MarkJay
#15 En tu cabeza sonaba espectacular.
2
#19 pedrario
#17 Y en la realidad es lo que ocurre chico.
1
#21 MarkJay
#19 En tu cabeza sí.
2
#11 Enésimo_strike
#4 ¿de qué OTAN, si los atacantes son EEUU e Israel?
1
#13 MarkJay
#11 EEUU e Israel son el 99% de la OTAN. Es más Trump piensa que la OTAN es él.
0
#26 Enésimo_strike
#13 Israel ni siquiera está en la OTAN :shit:
1
#29 MarkJay
#26 Jajajajaja Israel es más miembro de la OTAN que cualquier otro, a una orden suya USA salta y baila.
0
#30 moratos
#26 No lo necesita. Ya lo defienden países de la OTAN por la cara y no se tienen que comprometer a defender a un miembro si es atacado. ¿Por qué pagar por algo que tiene gratis?
0
#34 YoSoyTuPadre
#4 Y que RU ya dijo que no se atacó desde Irán, sería poético que Dirty Sanchez defendiera Chipre de una falsa bandera de Israel pare que la OTAN entre en guerra

Por cierto el misil derribado en las costas de Turquía, supuestamente iraní, iba por el mar, quien tenga un mapa a mano que eche un ojo la posición de Turquía y de Irán, y. a la de Turquía y de Israel, ahí lo dejo
0
#35 MarkJay
#34 Una cosa es la base de RU y otra es Chipre. Si hay que interceptar misiles o drones que vayan a caer en Chipre da igual que sean de falsa bandera, lo importante es interceptarlos antes de que lleguen al destino.
0
#8 cenutrios_unidos
#3 Deja de desinformar. Chipre es espacio OTAN y si pide ayuda debemos asistir. Lo de Irán es un calentón de Israel y EE.UU sin apoyo de la ONU. Así que dejad de desinformar como si fuésemos gilipollas.

A Pedro Sánchez no le toco ni con un palo. Pero en esto (aunque tengo bastante claro que no son motivos puros humanitarios) estoy con mi presidente.
3
#12 pedrario
#8 ¿Se ha invocado el artículo 5?
1
#14 cenutrios_unidos
#12 No me hagas hacer la rima...
0
#16 MarkJay
#12 Cuanta más presencia menos posibilidades de agresión, maniobra disuasoria lo llaman.
0
#18 pedrario
#16 No te quito una coma.

Sigue siendo una maniobra de apoyo.
0
#23 MarkJay
#18 A territorio de la UE. No es apoyo bélico para que USA e Israel ataquen a nadie.
0
#24 pedrario
#23 Contra los agresores de Irán.

No necesitas atacar para apoyar. Se hablaba incluso de no dejarles usar bases para suministrarse, y ahi estan, lanzando los aviones desde Rota igualmente y entrando nuevos.
1
#28 MarkJay
#24
ahi estan, lanzando los aviones desde Rota igualmente y entrando nuevos.

¿Fuente?
0
#32 pedrario
#28 Hay una web donde puedes ver los datos de todos los aviones >x.com/ammembrilla/status/2029445844064166064

El que salió ayer por ejemplo aterrizó a repostar en Sicilia y luego despegó rápido rumbo a las costas de Egipto, donde se perdió señal, no porque la apagara, seguro que por avería, y porque iba a aterrizar en Egipto a hacer cosas no relacionadas con Irán.
0
#33 MarkJay
#32 La base no está cerrada, sigue habiendo el tráfico supeditado a normativa y protocolos de la OTAN. USA no puede usar las bases para ningún caso que no sea supeditado por la OTAN. EL tráfico de los aviones cisterna que se iban a usar para la "Furia mememe" de Trump no han podido usar las bases Españolas y los han tenido que llevar a otras bases como la de sicilia por ejemplo. ¿O prefieres que los que estan en las bases los hundamos en el mediterraneo?
0
#36 pedrario
#33 Ah, que cuando decían que no iban a dejar usar las bases para operaciones en Irán, era que pueden usarlas para operaciones en Irán.

Entendido.
0
#20 Enésimo_strike
#8 estando muy de acuerdo con tu comentario quiero puntualizar una cosa; debemos asistir si o si porque es un país de la UE, por estar en la OTAN, si invocan el artículo 5, cada país puede tomar las medidas que crea oportunas, incluida ninguna o mandar una bolsa de risketos.
0
#25 cenutrios_unidos
#20 Ciertamente. Pero vuelvo a repetir, hay una piara de gente que no entiende que mandar una fragata para defensa de un miembro de la OTAN no tiene absolutamente nada que ver con apoyar los intereses privados de EE.UU e Israel en este sarao.

Y vuelvo a repetir Pedrito no es que sea un Ghandi, pero en esto aunque solo sea por ser una persona razonable y que no apoya la violencia ni que esta gentuza intente sacar provecho del sufrimiento de otros, hay que apoyarle.
1
#9 NATOstrófico
#3 Hasta el fascista más fanático y sectario sabe diferenciar entre apoyar un ataque a Irán y enviar una fragata para defender el espació aéreo de la UE.
2
#31 Mk22
#3 ayer mismo. El argumento del gobierno es que no es una cooperación militar. Que un avión militar americano despegue de España para ir a Italia no sé que es, podemos entrar en discusiones semánticas. A mí me gustaría que el gobierno diera una explicación de cual es el plan en el congreso, que para eso está.
0
#22 kumo
Hoy toca "Alsina es facha" en MNM. Como si lo estuviese viendo. Las veletas.
0

