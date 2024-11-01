Alsina evidencia la contradicción de Sánchez respecto a Irán: "En junio ya hubo ataques y EEUU usó las bases españolas"

El presidente Sánchez ha apelado al 'No a la guerra' para justificar que España no permita a EEUU utilizar las bases de Morón y Rota, pero en junio ya hubo ataques contra Irán y las fuerzas estadounidenses sí las usaron.
| etiquetas: alsina , sánchez , irán
Alsina, esa afirmación huele a puto culo de mandril.
El apoyo de España es claro.
Si se hubiera solicitado ayuda invocando algún tratado te lo podría comprar por estar obligados a ello. Pero hasta el momento no es el caso.
¿Nos apetece defender el territorio de la UE? Sí, ¿y?
Con esa presencia militar afectan la resolución del atacante.
Ya tenemos presencia militar en Chipre. Enviar más se llama disuasión.
Ni 24 horas le ha durado al mentiroso de Sánchez el discurso.
Por cierto el misil derribado en las costas de Turquía, supuestamente iraní, iba por el mar, quien tenga un mapa a mano que eche un ojo la posición de Turquía y de Irán, y. a la de Turquía y de Israel, ahí lo dejo
A Pedro Sánchez no le toco ni con un palo. Pero en esto (aunque tengo bastante claro que no son motivos puros humanitarios) estoy con mi presidente.
Sigue siendo una maniobra de apoyo.
No necesitas atacar para apoyar. Se hablaba incluso de no dejarles usar bases para suministrarse, y ahi estan, lanzando los aviones desde Rota igualmente y entrando nuevos.
¿Fuente?
El que salió ayer por ejemplo aterrizó a repostar en Sicilia y luego despegó rápido rumbo a las costas de Egipto, donde se perdió señal, no porque la apagara, seguro que por avería, y porque iba a aterrizar en Egipto a hacer cosas no relacionadas con Irán.
Entendido.
Y vuelvo a repetir Pedrito no es que sea un Ghandi, pero en esto aunque solo sea por ser una persona razonable y que no apoya la violencia ni que esta gentuza intente sacar provecho del sufrimiento de otros, hay que apoyarle.