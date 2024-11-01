edición general
El alquiler da un respiro a los inquilinos: repunta un 5,3% en enero y registra la subida más baja en 21 meses, según Fotocasa

El año arranca con un respiro para los inquilinos por primera vez en 21 meses. Aunque en el mes de enero los arrendamientos volvieron a repuntar un 5,3% en variación interanual y su precio llegó a las 14,38 euros por metro cuadrado, este crecimiento es el más bajo detectado desde abril de 2024, cuando el precio subió un 5,2%, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

| etiquetas: alquiler , rentismo , parasitación , estafa , españa
comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Na, solo un 5'3. El alquiler de 1000 ahora son 1053 por un piso de la época de franco que hace mas frio dentro que fuera y se cae a pedazos

Ya lo decía el padre del capitalismo, Adam Smith, el rentista es un problema porque no crea riqueza, la extrae
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Cada vez es más difícil exprimir a la gente.
Findeton #3 Findeton
¿"Sólo" un 5.3%? Bastante más que el IPC.
#4 audrey2012
Cómo debe estar la cosa para que un 5,3% parezca un "respiro". Sí, un respiro de ballena que te levanta en el aire.
