El alquiler da un respiro a los inquilinos: repunta un 5,3% en enero y registra la subida más baja en 21 meses, según Fotocasa

El año arranca con un respiro para los inquilinos por primera vez en 21 meses. Aunque en el mes de enero los arrendamientos volvieron a repuntar un 5,3% en variación interanual y su precio llegó a las 14,38 euros por metro cuadrado, este crecimiento es el más bajo detectado desde abril de 2024, cuando el precio subió un 5,2%, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.