El almirante al frente del Comando Sur, donde EE.UU. ha atacado presuntas ‘narcolanchas’ en el Caribe, dejará su cargo

El almirante de la Marina que supervisa las operaciones militares en la región donde las fuerzas estadounidenses han estado atacando presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela se jubilará en diciembre, anunciaron el militar y el secretario de Defensa este jueves. El almirante Alvin Holsey asumió el mando del Comando Sur de Estados Unidos el pasado noviembre, tenía bajo su supervisión una zona que abarca el mar Caribe y las aguas frente a las costas de Sudamérica.