Almeida regala por 75 años una gran parcela pública en Sanchinarro a una fundación privada vinculada al Opus Dei

Almeida regala por 75 años una gran parcela pública en Sanchinarro a una fundación privada vinculada al Opus Dei

El concurso para ceder durante décadas una enorme parcela pública en el barrio de Sanchinarro (Hortaleza) finaliza con el guion que estaba previsto por el Gobierno de Almeida: el Ayuntamiento de Madrid ha acabado entregando sus 15.000 metros cuadrados a la fundación privada que lo había pedido, pese a que su proyecto técnico y social recibió una discreta nota por los técnicos municipales.

6 comentarios
#2 pirat
¿ Y esto sigue siendo legal ?
Menudo morro.
Que generosos son estos adalides de lo privado con lo de todos...

#3 manuelpepito
La buena gestión y otros robos

#1 mono
Me alegro de que por fin se empiece a dar uso a todos esos descampados de Sanchinarro

#5 Sergio_ftv
Todos los simpatizantes del PP-Vox, si tuvieran moral, deberían poner de su bolsillo el dinero necesario para compensar la pérdida patrimonial que esto supone para las arcas del Ayuntamiento, pero como no tienen moral y son más sociópatas que otra cosa entonces subirán el número de votos.

#4 XtrMnIO
"Seremos fascistas, pero sabemos gestionar".

#6 ElRelojero
Sabemos que a cambio de una mujer, él iba a entregar terrenos.


