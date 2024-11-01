Almeida regala por 75 años una gran parcela pública en Sanchinarro a una fundación privada vinculada al Opus Dei

El concurso para ceder durante décadas una enorme parcela pública en el barrio de Sanchinarro (Hortaleza) finaliza con el guion que estaba previsto por el Gobierno de Almeida: el Ayuntamiento de Madrid ha acabado entregando sus 15.000 metros cuadrados a la fundación privada que lo había pedido, pese a que su proyecto técnico y social recibió una discreta nota por los técnicos municipales.
| etiquetas: madrid , ayuntamiento , opus , almeida
Menudo morro.
Que generosos son estos adalides de lo privado con lo de todos...