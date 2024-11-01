Ally McBeal intro  

Otra de las exitosas series de David E. Kelley, esta comedia dramática de 1997 se centraba en la protagonista, una abogada asociada de un bufete de Boston, y sus amigos y compañeros de trabajo. Desafortunadamente, descubre que tendrá que trabajar con su ex, que ahora está casado. Calista Flockhart lanzó una exitosa carrera con esta serie, que ganó varios premios Emmy, Globos de Oro y otros galardones. El tema principal ("Searchin' My Soul") es de Danny Lux y Vonda Shepard, la cantante que lo interpretó junto con muchas otras canciones