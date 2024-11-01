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Ally McBeal intro

Ally McBeal intro  

Otra de las exitosas series de David E. Kelley, esta comedia dramática de 1997 se centraba en la protagonista, una abogada asociada de un bufete de Boston, y sus amigos y compañeros de trabajo. Desafortunadamente, descubre que tendrá que trabajar con su ex, que ahora está casado. Calista Flockhart lanzó una exitosa carrera con esta serie, que ganó varios premios Emmy, Globos de Oro y otros galardones. El tema principal ("Searchin' My Soul") es de Danny Lux y Vonda Shepard, la cantante que lo interpretó junto con muchas otras canciones

| etiquetas: danny lux , vonda shepard , searchin my soul , ally mcbeal , bso , intro
9 4 2 K 201 B.S.O.
7 comentarios
9 4 2 K 201 B.S.O.
Pacman #1 Pacman
Recordemos el spin-off, acalamado por toda la galaxia : Abogada Soltera.
15 K 170
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Errónea, la intro de Ally McBeal es esta: www.youtube.com/watch?v=_zfCyxNgw9E
5 K 64
wachington #4 wachington
Viendo la intro me he acordado que fui muy fan de la Jane Krakowski, pero pronto me olvidé de ella.
Desconozco si se ofendió porqué ya no tuve más noticias de ella.
2 K 34
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#4 está mejor en 30 Rock (Rockefeller Plaza)
1 K 31
arturios #3 arturios
El espíritu de la anorexia hecha abogada.
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eltxoa #7 eltxoa
Recuerdo el bebe danzarín hecho en 3d que fue meme. quizás el primero
0 K 11

menéame