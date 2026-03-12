Alicante relanza las visitas a refugios de la Guerra Civil "sin ideologías" y con "la historia de los dos bandos" por exigencia de VOX

El Ayuntamiento de Alicante despeja las dudas sobre las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, tras exigir Vox que se "resignificara" el guion de las excursiones. La próxima semana se retomarán las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Un contrato que fue paralizado ya que Vox, que exigía revisar el contenido, pese a que los técnicos consideraban "precisa" la propuesta de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana.