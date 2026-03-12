edición general
Alicante relanza las visitas a refugios de la Guerra Civil "sin ideologías" y con "la historia de los dos bandos" por exigencia de VOX

El Ayuntamiento de Alicante despeja las dudas sobre las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, tras exigir Vox que se "resignificara" el guion de las excursiones. La próxima semana se retomarán las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Un contrato que fue paralizado ya que Vox, que exigía revisar el contenido, pese a que los técnicos consideraban "precisa" la propuesta de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana.

Andreham #2 Andreham *
¿Por qué hubo una guerra civil?

¿Por qué los civiles tenían que esconderse en refugios antiaéreos?

¿Qué países mandaron aviones y utlizaron a la población para hacer prácticas de tiro para la posterior II Guerra Mundial?

Según VOX, las respuestas son que un día se levantaron los abuelos por unas diferencias; porque hacía frío en la calle y todos; respectivamente.

Cuando los herederos del franquismo están más encima de re-escribir la historia y asegurarse de que las cosas se digan como ellos quieren que de gobernar en 2026 para el pueblo y los ciudadanos, la gente debería de, como mínimo, alzar una ceja y pensar.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Sin ideologías:
- Desde el punto de vista de los civiles que huían.
- Desde el punto de vista de los aviadores que los ametrallaban.
freeclimb #1 freeclimb
Después de 40 años de dictadura alguien se sorprende de que exija esto?
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Hace 2-3 años fuí a una de estas visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil.

Ibamos con una guía, que nos iba explicando.

No entró en política en ningún momento. Simplemente explicaba lo que se vivía en aquella época, como se avisaba a los vecinos, cuantas personas cabían en cada refugio.

Muy bien explicado, de manera concisa, sin ideología, sin polémica.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Unos eran golpistas y otros defendían la Republica de España, internacionalmente reconocida.

Sin ideologías.
