Alibaba Qwen lanzó gratis este clonador de voz, de texto a voz y diseñador de voces

Reseña e instalación de Qwen3 TTS. Cómo ejecutar Qwen3 TTS en ComfyUI. El mejor clonador de voz con IA. Diseño de voz con IA, control de emociones. [eng]

| etiquetas: ia , tecnologia , voz
8 comentarios
NPCMeneaMePersigue
Si hace 1 mes os contaba lo de que la IA de elon Musk desnudaba a mujeres, ahora con un audio supercorto cualquiera puede clonar la voz de alguien y gratis.

Ya tenemos el siguiente follón
tul
#1 esto ya existe desde hace un par de años, estos modelos nuevos simplemente lo mejoran un poco
NPCMeneaMePersigue
#3 Dime otros modelos gratis, yo solo conozco evenlabs y es de pago
tul
#4 recuerdo usar uno que se llamaba coqui-tts o algo asi... creo que era este coquitts.com/
daphoene
#4 Hay otros gratuitos como el que menciona #5, pero yo en concreto no he conseguido hacer funcionar ninguno ( al menos TTS, text-to-speech, luego hay otros que suplantan el audio, son audio-to-audio ), pero eso no significa que no funcionen, solamente que no fui capaz por la combinatoria de mi hardware y que los proyectos eran un poco antiguos.

Habrá que probar este, a ver cómo se defiende.
tul
#7 el que enlazo lo use para que me generase un audio-libro partiendo de un epub, y tras tener que hacer algunas cabriolas para trocear la fuente y pegar los trozos que iba generando quedo de puta madre.
parladoiro
#4 huggingface.co/amphion/MaskGCT o github.com/microsoft/VibeVoice

Si te da repelus las instaciones Pinokio: pinokio.co/ te simplifica el proceso.
sorrillo
No tiene soporte para catalán. Cuando salió chat GPT me sorprendió que de inicio hablase perfectamente catalán, al intentar que sepa de todo el saber los distintos idiomas parece que era intrínseco al objetivo principal. Eso parece que no es así para el caso de las voces, una lástima.
