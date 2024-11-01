ALIANZA POR ESPAÑA | La inesperada unidad entre la izquierda y la derecha contra Trump  

Analizamos cómo perfiles de la izquierda y de la derecha se unen para rechazar a Donald Trump y las amenazas de Estados Unidos ante la decisión de Pedro Sánchez de no participar en la guerra de Irán.
| etiquetas: al descubierto , antiimperialismo , unidad , resistencia , españa , eeuu
Es q he visto hasta a franceses super encendidos con España...
Joder, solo nos hacia falta un enemigo comun!!!!
Al final Trump si q va a ser Premio Nobel de la Paz: va a generar tanto odio contra el q el resto se va a unir.
Es q ademas amenaza a la UE con lo de Groenlandia....
Todo el mundo unido.....y que se quede la "Comunidad internacional" como EE.UU., Israel e Islas Marshall
Esta bien q los Europeos nos ayudemos y nos apoyemos. Es necesario y debieramos hacerlo mas y purgar a esa purria de las instituciones pq no queremos ser lo q esa gente representa.
Y mas fuera; si q debieramos unirnos todos los no-donalds; ese tio va contra todos, todos debieramos ir contra el. No es un socio confiable. No respeta nada ni a madie.
Es q encima nos da un enemigo externo! aprovechemoslo para lijar nuestras diferencias y aceptarnos como diferentes.
Pero bueno, no hacía falta mucho risketto para que alguno pensasemos que habría que darle una vuelta a la UE (al menos desde ese intento de constitución europea), no desde un punto de vista aislacionista, sino darle una vuelta,,,.,....peeeeeero, eso es otra neura y otra historia
Si se hace al revés se lo pones en bandeja el enemigo externo.
Y más cuando el enemigo externo son los anglos.
Que un nazi ponga esta imágen.....me hizo decir "Suficiente internet por hoy, pero las risas me las llevo"
Un poco offtopic,
¿No os da la sensación de que desde lo de Rota, en Menéame como que ha desaparecido mucho bot de derechas? Como que noto menéame que está más pacífica, parece que se han escondido todos debajo de las piedras. O están en control de daños o no sé.
O puedo estar imaginándomelo todo, claro está.