Alguien tendrá que fregar mi casa

Aún estaba yo gestionando el escalofrío que me provocaron las palabras de Alberto González Amador, más conocido como Alberto Quirón, cuando llegaron las de su novia. Igual que Donald Trump, que nos ha enganchado a sus vicisitudes como un maestro del culebrón, la pareja me tiene sumida en la inquietud.
| etiquetas: inmigración , mercado , españa , laboral
Si la boba de Ayuso dice "alguien tendrá que limpiar las casas", es una racistada insufrible.
En cambio, si alguien de izquierdas dice "sin migrantes colapsa la economía", no hay problema alguno.
Pues vale. Dame racistas sinceros y quítame hipócritas.
Y por cierto, tus "racistas sinceros" son precisamente lo más hipócrita que hay. Odian a los inmigrantes, quieren echarlos, pero a la vez son los primeros que los contratan y que los necesitan para que les hagan de chachas y les recojan la fruta.