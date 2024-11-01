Algo sobre sobre mi juicio, la música, Iphone y tractores  

Hey, ¿qué pasa, peña? Lamento mucho deciros esto, pero aún no tengo claro si esta va a ser la última o penúltima vez que escuchéis esa entradilla en YouTube y que tal vez nunca más la volváis a escuchar. Como mucha gente sabrá, hace unos días tuve mi juicio por un delito contra la propiedad intelectual y una de las cosas que pide la acusación es el cierre de todas mis redes sociales y todo lo que lleve el sello de la filmoteca maldita. Además de eso, me piden 2 años y medio de prisión y unos 850,000€.