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Algo sobre sobre mi juicio, la música, Iphone y tractores

Algo sobre sobre mi juicio, la música, Iphone y tractores  

Hey, ¿qué pasa, peña? Lamento mucho deciros esto, pero aún no tengo claro si esta va a ser la última o penúltima vez que escuchéis esa entradilla en YouTube y que tal vez nunca más la volváis a escuchar. Como mucha gente sabrá, hace unos días tuve mi juicio por un delito contra la propiedad intelectual y una de las cosas que pide la acusación es el cierre de todas mis redes sociales y todo lo que lleve el sello de la filmoteca maldita. Además de eso, me piden 2 años y medio de prisión y unos 850,000€.

| etiquetas: filmoteca maldita , el feo , juicio , zoowoman
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4 comentarios
21 5 0 K 162 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
El grado de desconocimiento que tenemos de la mafia de los poseedores de los derechos de autor es increíble.Menudas garrapatas. El muchacho éste, dada su persecución, se pasa a éste canal porque parece que le van a cerrar todas las cuentas :

m.youtube.com/@antropologiaenlasombra6347
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#2 Mustela
Ostras, qué chungo... lo veré con tiempo, gracias.
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Mltfrtk #4 Mltfrtk
La injusticia que ya le han hecho al Feo no tiene nombre. Espero que salga indemne de este teatro de maldad extrema al que está siendo sometido. Todo mi apoyo.
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menéame