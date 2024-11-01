edición general
Algo se está enfriando en la IA estadounidense: los inversores empiezan a apostar cada vez más por firmas chinas

Algo se está enfriando en la IA estadounidense: los inversores empiezan a apostar cada vez más por firmas chinas

Cuentan en Reuters que muchos inversores internacionales están empezando a diversificar sus apuestas en empresas de inteligencia artificial hacia empresas chinas. Las acciones de empresas chinas que cotizan en el extranjero como Alibaba, Tencent o Baidu han crecido de forma notable en los últimos meses. No es que los inversores hayan dejado de creer en las big tech estadounidenses, es que se están cubriendo las espaldas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Según dice, lo que hacen es diversificar, que no es mala politica para las inversiones.
#3 MPR *
#1 Diversificación que favorecerá a las empresas chinas, lo que le va a venir muy bien a los chinos para mejorar la competencia que le hacen a las empresas estadounidenses, que atraerá más inversiones que....

Me encanta el olor a napalm capitalismo por la mañana.
Torrezzno #5 Torrezzno *
#1 Exacto. Los inversores no tienen/tenemos patria, lo cual es muy del siglo XX. En mi caso yo inverto en dos fondos indexados, uno al mundo (EEUU) y otro a paises emergentes como China. Cuanto mas diversifiques mas se diluyen las ganancias pero más segura es la inversión. Si gana China, genial, si gana EEUU, genial tambien.

Obviamente, llamarme inversor siendo un don nadie es una exageración. Pero el invertir en todo el mundo es una forma de reducir el riesgo
jm22381 #6 jm22381
Lógico. Con la cantidad brutal de renovables que están instalando los chinos quién va a tener energía barata para esos megaservidores para IA?
azathothruna #2 azathothruna
Es el mercado, gringos :troll:
DrEvil #4 DrEvil
Antes el declive de las civilizaciones podía tardar siglos. Parece que eso también se está acelerando...
Kyuzo #7 Kyuzo
Pues Deepshek no le llega a GPT a la suela del zapato
