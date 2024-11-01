Algo se cuece en el mercado laboral español: el cambio en el empleo que abre la puerta a una economía muy diferente

Si hay un mérito que no se le puede negar a la economía de España es que en los últimos años genera empleo como 'churros'. La fortísima creación de trabajo ha permitido absorber de una forma relativamente eficaz a los cientos de miles de inmigrantes que llegan cada año, algo que no han logrado países como Finlandia o Suecia, donde la llegada de extranjeros se están transformando en un goteo constante de desempleo. La 'pega' que se le pone a la economía de España es que el grueso de ese empleo es precario, poco productivo y de baja calidad...