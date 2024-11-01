edición general
7 meneos
95 clics
Algo se cuece en el mercado laboral español: el cambio en el empleo que abre la puerta a una economía muy diferente

Algo se cuece en el mercado laboral español: el cambio en el empleo que abre la puerta a una economía muy diferente

Si hay un mérito que no se le puede negar a la economía de España es que en los últimos años genera empleo como 'churros'. La fortísima creación de trabajo ha permitido absorber de una forma relativamente eficaz a los cientos de miles de inmigrantes que llegan cada año, algo que no han logrado países como Finlandia o Suecia, donde la llegada de extranjeros se están transformando en un goteo constante de desempleo. La 'pega' que se le pone a la economía de España es que el grueso de ese empleo es precario, poco productivo y de baja calidad...

| etiquetas: españa , economía , productividad
6 1 1 K 62 actualidad
6 comentarios
6 1 1 K 62 actualidad
Casiopeo #3 Casiopeo
" Mejora muy significativa en el nivel formativo de los ocupados. ...." "otro elemento clave es la estabilidad laboral. ", Hay que ver, qué malo es el gobierno socialcomunista que nos lleva a ser la Venezuela europea.
3 K 43
GeneWilder #1 GeneWilder
Empleo como "churros". Muy descriptivo del tipo de empleo que se está creando.
2 K 34
Pyrefox #2 Pyrefox
#1 Precisamente si lees la noticia dice que se ha creado empleo en actividades de mas alto valor por lo que ha aumentado el empleo sin reducir la productividad. Son buenas noticias en general, lo cual no quiere decir que siga habiendo jetas por ahí ofreciendo contratos chusta.
0 K 7
MisturaFina #4 MisturaFina
Desde que existe la obsolescencia toda la economia es estupida.
Se trata de marear productos, gastar presupuestos y volver a vender lo que ya se vendio.
Visto desde el espacio somos el planeta de los gilipollas.
1 K 19
Aenedeerre #5 Aenedeerre
No sé si es algo general, pero los puestos de camareros y de baja cualificación y salario, se van ocupando por extranjeros. Al menos en mi ciudad en la zona de pinchos, bares, terrazas, es así. Pasa igual en construcción.
0 K 6
GeneWilder #6 GeneWilder
#5 A la vez que los jóvenes españoles con formación se van fuera a encontrar empleos decentes, como han tenido que hacer muchos de los hijos de mis amigos y familiares.
0 K 11

menéame