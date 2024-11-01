edición general
Algemesí ordenó parar la actividad industrial tres horas antes del ES Alert el día de la Dana

La investigación judicial de la Dana que se cobró la vida de 229 personas examina la actuación de las administraciones que eran garantes de la protección de los ciudadanos. La Generalitat Valenciana es el principal foco de la instrucción, que sigue el juzgado número 3 de Catarroja, donde además figuran como protagonistas agencias estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero los ayuntamientos han aparecido también en la boca de algunos de los declarantes.

