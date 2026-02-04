Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario colombiano Alex Saab habría sido capturado en Venezuela. Según información difunda por medios de comunicación, el empresario colombiano, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela. Alex Saab presuntamente fue detenido durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela hacia las 2:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.
La lealtad de las dictaduras de mierda nunca decepciona
Algún día los chavistas españoles se caerán del guindo. Menos mal que no son muy altos.
Ya sabemos que tú vas por libre. Si tus enemigos coinciden con los de EEUU es pura casualidad.
En España ya solo es chavista Podemos y un tontopollas de IU que había en el pasillo y nadie sabía quién era. Cuatro y el del tambor.
Ya no hay noticias (en las que tú por libre y por tus profundas convicciones democráticas siempre aparecías a comentar) que traten sobre la situación social y económica en Venezuela y las que hay vienen de otro sector. Por lo que entiendo que a ese sector que antes estaba tan preocupado le vale esta situación. ¿Estamos de acuerdo en eso?