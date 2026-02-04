Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario colombiano Alex Saab habría sido capturado en Venezuela. Según información difunda por medios de comunicación, el empresario colombiano, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela. Alex Saab presuntamente fue detenido durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela hacia las 2:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.