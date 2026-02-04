edición general
Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario colombiano Alex Saab habría sido capturado en Venezuela. Según información difunda por medios de comunicación, el empresario colombiano, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela. Alex Saab presuntamente fue detenido durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela hacia las 2:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.

Findeton #1 Findeton
Ahora la inteligencia venezolana hace operaciones conjuntas con el FBI.
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Habrá que esperar a ver qué dice el telediario, si se trata de un peligroso delincuente o de un preso político.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 Delcy le hizo una cama que no veas
La lealtad de las dictaduras de mierda nunca decepciona
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Findeton #6 Findeton
#1 Relacionada: 17 enero: Delcy Rodríguez, jefa interina de Venezuela, confirmó la salida de Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, del gabinete ministerial
meneame.net/story/delcy-rodriguez-jefa-interina-venezuela-confirmo-sal
Pertinax #2 Pertinax *
Y la hija de Cabello nombrada ministra. Que todo cambie para que todo siga igual.

Algún día los chavistas españoles se caerán del guindo. Menos mal que no son muy altos.
#8 BurraPeideira_
#2 Pues a los antichavistas españoles se os ve contentos con estos chavistas en el poder. Con comerciar con el petróleo como dios manda y abrirle la puerta a EEUU. ya estáis contentos.
Pertinax #9 Pertinax *
#8 En mi caso, te equivocas de medio a medio. Y, por cierto, ya no son chavistas. Colaboran con el azufre. ¿Recuerdas el azufre? Es un elemento muy particular que, cuando te conviene, no huele. Una rara excepción de la tabla periódica de los elementos.
#10 BurraPeideira_ *
#9 De acuerdo en que ya no son chavistas, pero me refería a los activistas antichavistas a los que ya no se les escucha pedir elecciones ni denunciar la falta de democracia en Venezuela, ni la situación económica. Solo se les ve disfrutar del sometimiento a EEUU, que aunque no tenga nada que ver con lo que ellos reclamaban para Venezuela es suficiente para que estén contentos.

Ya sabemos que tú vas por libre. Si tus enemigos coinciden con los de EEUU es pura casualidad.
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Es que Machado tampoco es trigo limpio. Pero Copei (aún estando manejado), Cambiemos, Avanzada Progresista e incluso el Partido Comunista siguen exigiendo elecciones. Creo sinceramente que no sabes de lo que hablas.

En España ya solo es chavista Podemos y un tontopollas de IU que había en el pasillo y nadie sabía quién era. Cuatro y el del tambor.
#12 BurraPeideira_
#11 Te vuelvo a repetir que hablo del activismo antichavista global, no de la oposición política de Venezuela, que no creo que me vaya a leer si comento en menéame.
Ya no hay noticias (en las que tú por libre y por tus profundas convicciones democráticas siempre aparecías a comentar) que traten sobre la situación social y económica en Venezuela y las que hay vienen de otro sector. Por lo que entiendo que a ese sector que antes estaba tan preocupado le vale esta situación. ¿Estamos de acuerdo en eso?
#7 guillersk
Dios que atracón de palomitas :popcorn: :popcorn:
pitercio #5 pitercio *
No sé si le detienen porque no entraba en el trato de rescate de Maduro o precisamente por eso.
#13 perica_we
#5 para sacar el dinero de maduro..
