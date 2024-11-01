edición general
Alex Hannold consigue escalar 'free solo' el rascacielos Taipei 101

El escalador estadounidense Alex Honnold escaló el rascacielos Taipei 101 el domingo sin cuerdas ni equipo de protección. La multitud reunida lo aplaudió cuando comenzó a escalar la torre de 508 metros (1667 pies) el domingo por la mañana, utilizando las vigas metálicas horizontales para impulsarse con las manos. La ascensión en solitario libre de Honnold al emblemático edificio de la capital de Taiwán se transmitía en vivo por Netflix con 10 segundos de retraso. El ascenso, originalmente programado para el sábado, se retrasó 24 horas debido a

Leclercia_adecarboxylata
Pero qué necesidad hay?
0 K 20
tul
#0 añade un ENG al final del titular y ya del paso transforma las medidas en sistema imperial
0 K 12
plutanasio
Lo de este tío no es normal, el que esté interesado que vea la película Free Solo. Y también las del productor Jimmy Chin que tiene películas buenísmas. Meru es de mis favoritas.
0 K 12
diablos_maiq
#1 Habrá que ver si se atreve a hacerlo "Hands Solo" :troll:
0 K 10
Forestalx
Es un auténtico Spiderman.
0 K 10
covacho
Aquí el time-lapse de la escalada en 10 minutos
m.youtube.com/watch?v=tzNFo2iXc8w
0 K 10
ChiquiVigo
Espero que le pongan una buena multa y algunos días de cárcel ¬¬
0 K 10
Gadfly
#4 estás bien?
0 K 7
placeres
#7 En muchas ocasiones, este tipo de escaladores lo hacen sin permiso... No sé por qué la gente se pone nerviosa de que un tipo se pueda caer desde su edificio y matarse o que caiga sobre otras personas o propiedades, paranoicos supongo.

#4 En este caso, tenían hasta instalada una cámara en la cumbre, aparentemente tenían los permisos. No hay nada como tener a Netflix y su billetera detrás.
0 K 12
aPedirAlMetro
"La ascensión en solitario libre de Honnold al emblemático edificio de la capital de Taiwán se transmitía en vivo por Netflix con 10 segundos de retraso"

Si quieres ver a un tio que escala voluntariamente un rascacielos, sin proteccion, esa retransmision te mostrara todo, menos lo que de verdad quieres ver
0 K 9

