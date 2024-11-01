Alex Hannold consigue escalar 'free solo' el rascacielos Taipei 101

El escalador estadounidense Alex Honnold escaló el rascacielos Taipei 101 el domingo sin cuerdas ni equipo de protección. La multitud reunida lo aplaudió cuando comenzó a escalar la torre de 508 metros (1667 pies) el domingo por la mañana, utilizando las vigas metálicas horizontales para impulsarse con las manos. La ascensión en solitario libre de Honnold al emblemático edificio de la capital de Taiwán se transmitía en vivo por Netflix con 10 segundos de retraso. El ascenso, originalmente programado para el sábado, se retrasó 24 horas debido a