Alertan del riesgo por partículas radioactivas en la zona donde se prevé construir 1.600 casas en Palomares

La aprobación ambiental por parte de la Junta de Andalucía al proyecto que prevé construir una gran urbanización de 1.600 viviendas en primera línea de playa en la pedanía cuevana de Palomares ha reavivado las preocupaciones sobre la contaminación radioactiva aún presente en la zona tras el accidente nuclear de 1966. José Ignacio Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, ha advertido de que las obras podrían remover materiales contaminados por plutonio y americio, lo que, según afirma, supondría un "riesgo para vecinos,...