Alertan del riesgo por partículas radioactivas en la zona donde se prevé construir 1.600 casas en Palomares

La aprobación ambiental por parte de la Junta de Andalucía al proyecto que prevé construir una gran urbanización de 1.600 viviendas en primera línea de playa en la pedanía cuevana de Palomares ha reavivado las preocupaciones sobre la contaminación radioactiva aún presente en la zona tras el accidente nuclear de 1966. José Ignacio Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, ha advertido de que las obras podrían remover materiales contaminados por plutonio y americio, lo que, según afirma, supondría un "riesgo para vecinos,...

#2 hipernes
Flipo de que a alguien se le ocurra remover el suelo alli
#6 concentrado
#2 Y yo voy a flipar más si esas casas se venden.
sobres a gogo.
#2 sobres a gogo.
alguien certificars que esta todo perfecto. Sin riesgo alguno.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pero como va a tener radioactividad la zona si se baño un franquista para demostrar que era lugar seguro?
¿Pero no murió?
#1 ¿Pero no murió?
sat #7 sat *
¿Porqué iba a querer comprar su nueva casa en zona inundable cuando la puede comprar en una zona radiactiva? ¡No lo dude más!¡Venga a ver el piso piloto y llévese una caja de pastillas de yoduro de potasio completamente gratis!

Por cierto, aunque ambas formas, radiactivas y radioactivas, son correctas, la forma sin 'o' (radiactivas) es la preferible y mayoritaria. La Real Academia Española recomienda "radiactivas" por ser la que refleja mejor la pronunciación generalizada, aunque admite "radioactivas" como válida.
#4 tierramar *
Qué disparate!!. Una ejemplo más de que a los políticos del PP les importa un pepino la vida y la salud de los andaluces; como los andaluces no se levanten, van a seguir sacrificandolos. Ser gobernados por ignorantes científicos que ademas desprecian la vida de los ciudadanos es un peligro. Si tuvieran un poco de cultura, podrían comprender que el riesgo de ingerir, respirar las partículas radioactivas es para todos, para ellos también
#5 tierramar
Lo malo es que las partiduras radioactivas que vayan a remover no se van a quedar allí, el viento los extenderá
memmaker650 #3 memmaker650
Alguien debería parar eso o dar información en tiempo real mientras se remueve la tierra para confirmar que es inocuo y en caso contrario paralizarlo todo.
