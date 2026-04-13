edición general
20 meneos
119 clics
Alerta por el 'Superniño': el fenómeno que convertirá a España en un horno este verano

Alerta por el 'Superniño': el fenómeno que convertirá a España en un horno este verano

¿Qué es el Superniño? En declaraciones a la Cadena SER, el meteorólogo nos explica que es la teleconexión más evidente que tenemos en nuestro planeta: "Las condiciones meteorológicas que se den durante unos meses, incluso a veces puede alargarse más de un año en una zona del mundo, acaban repercutiendo, en efecto dominó, al tiempo que se da en la otra punta del planeta"

| etiquetas: superniño , calor , verano
16 4 0 K 165 actualidad
29 comentarios
16 4 0 K 165 actualidad
pitercio #5 pitercio *
Temo las apariciones sistemáticas del primo de Rajoy en todo tipo de tertulias 100tifikas.

Ves, ya ha llegado al hilo antes de que me diera tiempo a avisar :troll:
2 K 55
Anfiarao #4 Anfiarao *
#2 el problema, querido indocumentado, es que YA está ocurriendo. Otra cosa es que tú tengas las capacidades mentales para entender y asumir lo que la ciencia y las agencias internacionales nos vienen reportando.

Te iba a poner un par de enlaces de los últimos meses más calidos, pero pa qué..
3 K 45
JohnSecada #8 JohnSecada *
#4 #7 que esté ocurriendo no implica:

- que el calentamiento no sea natural ni algo muy habitual, incluso en épocas recientes como la Edad Media o el imperio romano
- que vayamos a explotar de calor
- que el calentamiento se deba a la concentración de CO2
- que no haya ocurrido decenas de veces sin intervención humana
- que la concentración de CO2 no haya sido muy superior a la actual en muchos otros momentos de la prehistoria

De nada
3 K 2
Anfiarao #10 Anfiarao
#8 gracias por confirmar que eres un perfecto indocumentado.

Joder y que todavía haya gente con estos "argumentos" a estas alturas de la pelicula
2 K 34
JohnSecada #12 JohnSecada
#10 gracias por confirmar que eres un perfecto indocumentado.

Tengo la misma documentación a mi alcance que tú, pero la interpreto de forma distinta.
2 K 3
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#12 la interpretas como tu quieres para poder seguir con ese discurso xD

Esfuérzate más, llevo años leyendo ese argumento (desde las vacunas) y sigo esperando a los millones de muertos en las calles
0 K 20
Anfiarao #14 Anfiarao
#12 ah sí? Interpretas la ciencia climática? La consideras una especie de Corán o pasaje bíblico?
xD xD

Cuéntame más...
Bueno mejor no. Yo lo dejo aqui
0 K 12
JohnSecada #15 JohnSecada
#14 claro, es una religión.
1 K -6
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#15 xD xD xD xD y cual es el altar?
0 K 20
JohnSecada #19 JohnSecada
#16 un puesto directivo en el IPCC.
0 K 6
#17 Einwanderer *
#12 De forma incorrecta.
Tu comentario en #8 oscila entre lo obvio, lo ambiguo y lo erróneo.
0 K 7
JohnSecada #20 JohnSecada
#17 como la teoría climática, cierto.
0 K 6
#24 luckyy
#12 seguro que no eres una señora de derechas pero interpretas las señales como los de vox o Cayetana Álvarez de Toledo
0 K 11
JohnSecada #26 JohnSecada
#24 tengo un criterio propio y no me paga nadie por opinar de una forma.
0 K 6
#28 Einwanderer
#26 La ignorancia no es un criterio.
0 K 7
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 que el calentamiento se deba a la concentración de CO2

Alguna fuente? Me interesa leerlo
0 K 20
JohnSecada #18 JohnSecada *
#11 he dicho que no es que no se deba, sino que no tiene por qué deberse.

Si miras la concentración de CO2 en el gráfico que adjunto te darás cuenta de que hay decenas de periodos cálidos y fríos (incluso glaciaciones) independientes de la concentración de CO2 del momento o de su variación

.  media
0 K 6
Verdaderofalso #22 Verdaderofalso
#18 te pido fuente y no me das puesto ninguna. Salvo tu interpretación.

Me queda claro
0 K 20
JohnSecada #23 JohnSecada
#22 Ah, que hablo con un dogmático.

Esto se parece mucho a una religión
0 K 6
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 Qué manía de ponerle nombre a todo cuando con un par de conceptos como "hace sol" o "no hace sol" les vale a tantos.
2 K 43
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ya están los calentologos poniendo más rojo en los mapas.

Modo negacionista off
2 K 42
JohnSecada #2 JohnSecada *
#1 Se trata de poner nombres extremos como superniño xD y escenarios apocalípticos

Cuando no ocurra, dirán que es por la imprevisibilidad del cambio climático :-D
0 K 6
Chinchorro #6 Chinchorro *
#2 Ya está ocurriendo, cuñao. Y no contestes, que vas al ignore con todos tus clones.
1 K 20
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 algun dato que lo corrobore?
0 K 20
Rogue #27 Rogue
El bar del pueblo tiene aire.
0 K 14
woody_alien #29 woody_alien
Yo lo bautizaría como "niño polla", más contundente.
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues adelantaos con los aires acondicionados, revisiones, el filtro de las piscinas, que luego pasa lo que pasa
1 K 11
#25 astur365_628eed2f50e0f
Este verano , no como el anterior que también fue un horno pero no le pusieron nombre
0 K 10
#21 kondnado
Yo lo llamaría Homelander.
0 K 7

menéame