Alerta por el 'Superniño': el fenómeno que convertirá a España en un horno este verano

¿Qué es el Superniño? En declaraciones a la Cadena SER, el meteorólogo nos explica que es la teleconexión más evidente que tenemos en nuestro planeta: "Las condiciones meteorológicas que se den durante unos meses, incluso a veces puede alargarse más de un año en una zona del mundo, acaban repercutiendo, en efecto dominó, al tiempo que se da en la otra punta del planeta"