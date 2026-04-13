Alerta por el 'Superniño': el fenómeno que convertirá a España en un horno este verano

¿Qué es el Superniño? En declaraciones a la Cadena SER, el meteorólogo nos explica que es la teleconexión más evidente que tenemos en nuestro planeta: "Las condiciones meteorológicas que se den durante unos meses, incluso a veces puede alargarse más de un año en una zona del mundo, acaban repercutiendo, en efecto dominó, al tiempo que se da en la otra punta del planeta"
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Ves, ya ha llegado al hilo antes de que me diera tiempo a avisar
Te iba a poner un par de enlaces de los últimos meses más calidos, pero pa qué..
- que el calentamiento no sea natural ni algo muy habitual, incluso en épocas recientes como la Edad Media o el imperio romano
- que vayamos a explotar de calor
- que el calentamiento se deba a la concentración de CO2
- que no haya ocurrido decenas de veces sin intervención humana
- que la concentración de CO2 no haya sido muy superior a la actual en muchos otros momentos de la prehistoria
De nada
Joder y que todavía haya gente con estos "argumentos" a estas alturas de la pelicula
Tengo la misma documentación a mi alcance que tú, pero la interpreto de forma distinta.
Esfuérzate más, llevo años leyendo ese argumento (desde las vacunas) y sigo esperando a los millones de muertos en las calles
Cuéntame más...
Bueno mejor no. Yo lo dejo aqui
Tu comentario en #8 oscila entre lo obvio, lo ambiguo y lo erróneo.
Alguna fuente? Me interesa leerlo
Si miras la concentración de CO2 en el gráfico que adjunto te darás cuenta de que hay decenas de periodos cálidos y fríos (incluso glaciaciones) independientes de la concentración de CO2 del momento o de su variación
.
Me queda claro
Esto se parece mucho a una religión
Modo negacionista off
Cuando no ocurra, dirán que es por la imprevisibilidad del cambio climático