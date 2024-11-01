Alerta sanitaria: detectan listeria en embutido de un conocido supermercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras ser informada por las autoridades de la Junta de Andalucía sobre la presencia de Listeria monocytogenes en el producto Chopped finas lonchas, de la marca Nuestra Alacena (DIA). La alerta se ha trasladado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y se recomienda a los consumidores que no consuman los productos afectados. Nombre del producto: Chopped finas lonchas, Marca: Nuestra Alacena (DIA), Formato: lonchas