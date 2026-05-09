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Alerta por hantavirus en Italia: Vigilancia activa en 4 regiones, una mujer en cuarentena en Florencia

Alerta por hantavirus en Italia: Vigilancia activa en 4 regiones, una mujer en cuarentena en Florencia

Italia mantiene vigilancia activa en cuatro regiones tras detectarse que cuatro pasajeros coincidieron brevemente en un vuelo con una mujer que murió por hantavirus en Sudáfrica. Las autoridades han localizado a estas personas y activado protocolos preventivos. En Toscana, una mujer está en cuarentena cautelar, aunque el contacto fue breve y de bajo riesgo. Paralelamente un médico italiano está en el crucero MV Hondius desde el día 6 como apoyo. La OMS y el ECDC consideran el riesgo bajo para la población mundial y muy bajo para Europa

| etiquetas: italia , hantavirus , cuarentena
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10 comentarios
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Asimismov #9 Asimismov
#7 pues no, no estoy de acuerdo contigo, la maní feminista fue a la intemperie y lo de √O× fue en recinto cerrado de Vistalegre.
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#1 tropezon *
Ya están aquiii.... :tinfoil:

Fernando Simón calienta, que sales
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#4 Grahml *
#1 No, respecto pandemias en Italia, el que debe salir es Lorenzo Mila, por no faltar a la tradición:


Lorenzo Milá da la "fotografía real" del coronavirus en Italia
www.meneame.net/story/lorenzo-mila-da-fotografia-real-coronavirus-ital

Recomiendo coger las :popcorn: y echar un ojo a los comentarios de aquél entonces.
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taSanás #10 taSanás
#4 fallaron los expertos de menéame? Primera vez que ocurre
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sotillo #5 sotillo
#1 Tienen una vigilancia activa, ya sabes, esas cosas tan llamativas que nunca se ven, mejor esperar para ver si hay que movilizar a médicos cubanos como en la anterior crisis
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cosmonauta #8 cosmonauta
Al final vamos a tener antivirus de esos en todas partes menos en el barco de las pelotas.
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Asimismov #6 Asimismov
Nunca agradeceremos lo bastante a Ortega Smith su llegada desde Milán al miting de √O× tosiendo el 7 de mayo de 2020.
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#7 Empakus
#6 eso fué una cagada pero estarás de acuerdo conmigo que lo de la mano feminista fué mucho peor...
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Pacman #3 Pacman
Jooooder
Estamos repitiendo los pasos uno tras otro.
estamos tontos?
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
mamma mia!!!! como antaño pero al reves, ahora se fijaran lo que pasa en España, cuando veiamos que Italia entraba en caos con el coronavirus y desde el oficialismo nos decian con "periodistas" alli..."no pacha nada" es que son muy exageraos
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menéame