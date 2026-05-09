Alerta por hantavirus en Italia: Vigilancia activa en 4 regiones, una mujer en cuarentena en Florencia

Italia mantiene vigilancia activa en cuatro regiones tras detectarse que cuatro pasajeros coincidieron brevemente en un vuelo con una mujer que murió por hantavirus en Sudáfrica. Las autoridades han localizado a estas personas y activado protocolos preventivos. En Toscana, una mujer está en cuarentena cautelar, aunque el contacto fue breve y de bajo riesgo. Paralelamente un médico italiano está en el crucero MV Hondius desde el día 6 como apoyo. La OMS y el ECDC consideran el riesgo bajo para la población mundial y muy bajo para Europa