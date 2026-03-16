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Alemania a Trump: «Esta no es la guerra de la OTAN» [ENG]

Alemania a Trump: «Esta no es la guerra de la OTAN» [ENG]

El gobierno de Alemania rechazó la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que los aliados de la OTAN ayudaran a asegurar el Estrecho de Ormuz, declarando que la alianza no tiene cabida en esta guerra. «Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN», dijo Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, a los periodistas en Berlín el lunes. «La OTAN es una alianza defensiva, una alianza para la defensa de su territorio», añadió.

| etiquetas: alemania , trump , otan
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Grahml
Al final todos piensan lo mismo que ha dicho Sánchez en voz alta.

Y la verdad, sin gustarme muchas cosas de Sánchez y sobre todo de la mierda PSOE, hay que admitir que el tío ha estado listo aprovechándose de la locura que exuda Trump.
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JackNorte #4 JackNorte *
#2 Nos puede gustar poco o nada Sanchez , pero es listo y rapido. Y tiene la capacidad de ver la realidad , aunque siga siendo del psoe , quizas si las aguas son favorables quizas se deje llevar por el resto, que si puede que tomen decisiones serias no solo sloganes.
O esa es mi ilusion al menos. xD
1 K 25
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
#2 con la guerra, con China, con la OTAN, con Palestina, siempre va un paso por delante. Al principio todo reproches, pero después otros se van arrimando a su postura. Excepto PP y VOX, que como están triunfando en las elecciones, piensan que la estrategia de ir en contra de Sánchez (y del sentido común) no es mala estrategia.
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#6 burgerconqueso
#2 por eso Trump esta siendo tan duro con España tanto por lo de Iran como por el 5%. Para lazar un mensaje al resto de la UE, tiene miedo de que cunda el ejemplo
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#12 tierramar *
#2 Lo de Sanchez es pura retórica, porque los hechos son otros: ha aprovado la empliación de la base de Rota, donde los yanquis podrán meter más destructores armados. Se repite la historia de Gonzalez: "no a la OTAN pero al final SI" www.meneame.net/m/actualidad/40-anos-otan-historia-como-presiones-venc
Y también ha aprobado el paso de un buque cargado de bombas dirigido a Israel. nuevarevolucion.es/sanchez-habla-de-no-a-la-guerra-mientras-autoriza-e
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#14 uvi
#12 Que pereza!!
¿Ampliar las bases de Rota hace que España participe en la guerra con Irán?
¿Qué pasen barcos, aviones u ovnis con bombas hace que España participe en la guerra de Irán?
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Trigonometrico #13 Trigonometrico
#2 No es aprovecharse cuando te arriesgas a salir muy perjudicado por otro lado y necesitas echarle valor.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues habrá que involucrar a la OTAN

Modo Trump off
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano *
«También me gustaría recordarles que Estados Unidos e Israel no nos consultaron antes de la guerra, y que Washington declaró explícitamente al inicio de la guerra que la ayuda europea no era necesaria ni deseable»

Dejo otra noticia sobre esto en castellano: Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán; «¿Acaso Trump espera que un puñado de buques de guerra europeos hagan lo que la poderosa Armada estadounidense no puede? Esta no es nuestra guerra, nosotros no la empezamos»

www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/16/03/2026/boris-pist
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#9 mstk
Que pida ayuda a sus amiwitos del "Board of Peace"
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YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre
Ese Perro Sanchez siempre yendo a contr-corriente del Mundo Libre :troll:
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JackNorte #10 JackNorte
#8 La respuesta creo que es bastante simple , debilitar a China debilitar a Europa , America latina ya es suya y poco hay que debilitar alli , hasta que se recuperen un poco , a nada que tengan algun recurso o que levanten la cabeza incluso como Cuba, como en Venezuela la forma de actuar es otra secuestro de presidente y ya , es mucho mas limpio encima toda America callada y el petroleo para casa.
Pero bueno ya veremos como estalla todo.
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JackNorte #3 JackNorte
Cuando se te olvida mentir a tus socios dorarles la pildora o montarte una cobertura para invadir paises y genocidarlos , es mas complicado que te apoyen, aunque ya veremos sino empiece de repente a casualmente incrementarse la cantidad de peligros por relajar compartir informacion o por literalmente ataques de falsa bandera.
Tratar con un socio que a la vez es parte interesada y enemigo comercial , reconocidamente genocida y que ya ha usado tortura invasion secuestros y atentados de falsa bandera como el mosad, quizas deberiamos empezar a levantar las defensas no solo mirando a Iran.
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#8 nanovilla
#3 ¿Y por qué no pide ayuda al grupo ese que se ha montado con Milei, Orban y compañía? La nueva ONU esa tendrá que servir para algo, ¿no? ¿O es que esos no tienen armas suficientes? Pero tienen personas. Al fin y al cabo, lo que busca es que los muertos por la defensa del estrecho de Ormuz no sean usanos. Esos mismos les vale, ¿no?
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menéame