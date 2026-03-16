Alemania a Trump: «Esta no es la guerra de la OTAN» [ENG]

El gobierno de Alemania rechazó la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que los aliados de la OTAN ayudaran a asegurar el Estrecho de Ormuz, declarando que la alianza no tiene cabida en esta guerra. «Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN», dijo Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, a los periodistas en Berlín el lunes. «La OTAN es una alianza defensiva, una alianza para la defensa de su territorio», añadió.