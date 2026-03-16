Alemania a Trump: «Esta no es la guerra de la OTAN» [ENG]

El gobierno de Alemania rechazó la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que los aliados de la OTAN ayudaran a asegurar el Estrecho de Ormuz, declarando que la alianza no tiene cabida en esta guerra. «Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN», dijo Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, a los periodistas en Berlín el lunes. «La OTAN es una alianza defensiva, una alianza para la defensa de su territorio», añadió.
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Y la verdad, sin gustarme muchas cosas de Sánchez y sobre todo de la mierda PSOE, hay que admitir que el tío ha estado listo aprovechándose de la locura que exuda Trump.
O esa es mi ilusion al menos.
Y también ha aprobado el paso de un buque cargado de bombas dirigido a Israel. nuevarevolucion.es/sanchez-habla-de-no-a-la-guerra-mientras-autoriza-e
¿Ampliar las bases de Rota hace que España participe en la guerra con Irán?
¿Qué pasen barcos, aviones u ovnis con bombas hace que España participe en la guerra de Irán?
Modo Trump off
Dejo otra noticia sobre esto en castellano: Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán; «¿Acaso Trump espera que un puñado de buques de guerra europeos hagan lo que la poderosa Armada estadounidense no puede? Esta no es nuestra guerra, nosotros no la empezamos»
www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/16/03/2026/boris-pist
Pero bueno ya veremos como estalla todo.
Tratar con un socio que a la vez es parte interesada y enemigo comercial , reconocidamente genocida y que ya ha usado tortura invasion secuestros y atentados de falsa bandera como el mosad, quizas deberiamos empezar a levantar las defensas no solo mirando a Iran.