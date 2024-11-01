Alemania supera los 3 millones de parados en enero, el peor comienzo de año del mercado laboral desde 2014

Alemania ha registrado en enero un total de 3,085 millones de desempleados, cifra que supone un incremento de 177.000 parados respecto del mes de diciembre y de 92.000 en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por la Agencia Federal de Empleo. Se trata de la primera vez desde el pasado mes de agosto que Alemania registra más de 3 millones de desempleados y la cifra más elevada en un mes de enero desde 2014.