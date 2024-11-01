edición general
Alemania supera los 3 millones de parados en enero, el peor comienzo de año del mercado laboral desde 2014

Alemania ha registrado en enero un total de 3,085 millones de desempleados, cifra que supone un incremento de 177.000 parados respecto del mes de diciembre y de 92.000 en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por la Agencia Federal de Empleo. Se trata de la primera vez desde el pasado mes de agosto que Alemania registra más de 3 millones de desempleados y la cifra más elevada en un mes de enero desde 2014.

Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Todo el día comiendo salchichas y yendo a dormir a las ocho de la tarde, así no puede funcionar un país. Mano dura con el derroche. Austeridad, es lo que necesitan.
winstonsmithh #4 winstonsmithh
#2 Los vagos del centro
#3 soberao *
Es lo que busca el neoliberalismo fascista: un ejército de parados en la reserva, para poder tener a los que trabajan cobrando el mínimo, para que los trabajadores miren con desprecio al "inmigrante que les quita el trabajo", para que voten a la ultraderecha, que son los que fuerzan reformas que la derecha tradicional no se atreve a plantear, pero así se llevan a cabo.
Es un negocio y es lo que buscan, hundir al trabajador en la miseria y privatizar servicios públicos porque los trabajadores no van a ir a la huelga habiendo tanto paro...
carakola #5 carakola
Así se meten más al ejército. Europa no va a reventarse sola.
#8 DiCrEn
Por tener contexto comparativo, en diciembre de 2025
Paro en España 10%
Paro en Alemania: 3.8%
Andreham #1 Andreham
Pero se quitaron de encima el malvado gas ruso y están enseñándoles a los fascistas (europeos, no el resto) cómo de profundo se le puede meter el pene por el gaznate.
platypu #6 platypu
Y aun asi tiene la mitad que españa
#7 k3ym4n
Veo a los alemanes aprendiendo Españoll para trabajar tanto en España como en HispanoAmerica
