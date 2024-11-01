edición general
Alemania sufre la parálisis económica más larga desde la Segunda Guerra Mundial y ese 'crecimiento cero' tendrá consecuencias

La parálisis económica de Alemania amenaza con pasar de los apuntes contables a los libros de historia. Y precisamente a los manuales de historia hay que acudir ya para encontrar precedentes. El estancamiento económico que sufre la tradicional potencia económica de Europa es ya el más prolongado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El problema ya no es solo que la actividad lleve en terreno plano desde el cuatrimestre anterior al estallido de la pandemia, sumando ya cinco años la congelación

| etiquetas: alemania , economía , crisis , energía , crecimiento
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y lo que le queda. En Alemania no hay nadie al volante. Es una puta a la que la tiran por el suelo y todavía no se quiere enterar que la están maltratando. Y eso es una fracción de lo que pasa en Europa. Pero en Alemania se agudiza, y mucho, por cierto gaseoducto que alguien ha volado.
cocolisto #1 cocolisto
Que se dediquen a los panzer y al belicismo que eso da dinero...a los fabricantes se armas.Al resto miseria, depresión y pobreza.
Rayder #4 Rayder
Y este desastre económico autoinfligido es una de las causas del auge del partido ADF, está clarísimo.
#3 omega7767
que sigan de pagafantas de EEUU
