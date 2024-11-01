Alemania sufre la parálisis económica más larga desde la Segunda Guerra Mundial y ese 'crecimiento cero' tendrá consecuencias

La parálisis económica de Alemania amenaza con pasar de los apuntes contables a los libros de historia. Y precisamente a los manuales de historia hay que acudir ya para encontrar precedentes. El estancamiento económico que sufre la tradicional potencia económica de Europa es ya el más prolongado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El problema ya no es solo que la actividad lleve en terreno plano desde el cuatrimestre anterior al estallido de la pandemia, sumando ya cinco años la congelación