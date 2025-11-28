Gernika homenajea a las víctimas del bombardeo con la presencia del presidente alemán

El presidente Frank-Walter Steinmeier se ha solidarizado con las víctimas del bombardeo, y ha dicho que el encuentro que ha mantenido con las víctimas ha sido muy emotivo, porque han podido compartir sus experiencias. No obstante, no ha pronunciado la palabra perdón.
El presidente de Alemania se acerca al mausoleo, acaricia las flores y hace una reverencia a modo de respeto a las victimas mientras que el Felipe VI se mantiene en pie sin mover un dedo.
#5 Allí lo que paso es que a los jefes de los pasaron por la piedra porque perdieron la guerra. Aquí tuvieron que buscar la manera de hacerlo sin alterar a los que tenían las armas y aun así hicieron barbaridades, recuerda a los abogados de Atocha.
Que Felipe VI se hubiera quedado en Madrid se podría considerar una falta de respeto hacía Alemania.
Repugnante.