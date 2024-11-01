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Alemania presiona a la Europa porque quiere suavizar las normas de contaminación en automoción

Alemania presiona a la Europa porque quiere suavizar las normas de contaminación en automoción

Pide suavizar normas de emisiones porque considera que los objetivos actuales ponen en riesgo la viabilidad de su poderosa industria automotriz. Argumenta que la transición al coche eléctrico avanza más rápido que la infraestructura y que los costes energéticos y regulatorios amenazan con provocar desindustrialización y pérdida de empleo. Berlín reclama una revisión urgente, más flexibilidad, apoyo a combustibles sintéticos y un enfoque de neutralidad tecnológica, temiendo la ventaja competitiva de fabricantes extranjeros, especialmente chinos.

| etiquetas: alemania , euro7 , emisiones , coches , electrico
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9 comentarios
5 1 0 K 68 actualidad
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Que hubiesen estudiao cuando estaban a tiempo, regamos de millones su industria automotriz para que innovasen y en lugar de avanzar en el camino del sentido común, pensaron que era buena idea gastar todo en fabricar más motores de explosión.
Felicidades, han hundido su industria y se han quedado rezagados tecnológicamente.

A llorar al parque.
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#7 tropezon
#2 Pues nos esperan tiempos interesantes.

Eso de que ahora seamos nosotros los PIGS los que tengamos energía barata que impulse nuestra industria va a escocer mucho a los teutones.
El rescate bancario fue a los bancos alemanes, y se impusieron las condiciones que quisieron. Ahora nos boicotearán todo lo que puedan, porque la UE es su corralito y nosotros estamos para lo que ellos nos manden.
Esa es su percepción
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#4 Pixmac
¡Y siguen con los combustibles sintéticos! Esas medidas que tanto quieren no evitarán que su industria lo vaya a pasar muy mal. Deben modernizarse o terminarán desapareciendo o vendidas a empresas extranjeras.
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rogerius #6 rogerius
#0 Yo voy a presionar a la Montse para que me deje comer grasas. :troll:
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reithor #1 reithor
Menos mal que ya se ha visto la escasa presión que ejerce Merdz
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Cantro #8 Cantro
Titular alternativo: Alemania quiere dar más ventaja a China
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#3 marcotolo
lo proximo que es?
obligar a comprarnos una mierda de coche aleman con sobreprecio y problemas ocultos?
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#5 Pixmac
#3 Y ayudando con ello a fabricar productos para Israel www.meneame.net/story/volkswagen-confirma-empezara-fabricar-componente
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#9 marcotolo
#5 no habia visto la noticia,
lo peor es que no me sorprende nada...
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menéame