Alemania presiona a la Europa porque quiere suavizar las normas de contaminación en automoción

Pide suavizar normas de emisiones porque considera que los objetivos actuales ponen en riesgo la viabilidad de su poderosa industria automotriz. Argumenta que la transición al coche eléctrico avanza más rápido que la infraestructura y que los costes energéticos y regulatorios amenazan con provocar desindustrialización y pérdida de empleo. Berlín reclama una revisión urgente, más flexibilidad, apoyo a combustibles sintéticos y un enfoque de neutralidad tecnológica, temiendo la ventaja competitiva de fabricantes extranjeros, especialmente chinos.
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Felicidades, han hundido su industria y se han quedado rezagados tecnológicamente.
A llorar al parque.
Eso de que ahora seamos nosotros los PIGS los que tengamos energía barata que impulse nuestra industria va a escocer mucho a los teutones.
El rescate bancario fue a los bancos alemanes, y se impusieron las condiciones que quisieron. Ahora nos boicotearán todo lo que puedan, porque la UE es su corralito y nosotros estamos para lo que ellos nos manden.
Esa es su percepción
obligar a comprarnos una mierda de coche aleman con sobreprecio y problemas ocultos?
lo peor es que no me sorprende nada...