Alemania presiona a la Europa porque quiere suavizar las normas de contaminación en automoción

Pide suavizar normas de emisiones porque considera que los objetivos actuales ponen en riesgo la viabilidad de su poderosa industria automotriz. Argumenta que la transición al coche eléctrico avanza más rápido que la infraestructura y que los costes energéticos y regulatorios amenazan con provocar desindustrialización y pérdida de empleo. Berlín reclama una revisión urgente, más flexibilidad, apoyo a combustibles sintéticos y un enfoque de neutralidad tecnológica, temiendo la ventaja competitiva de fabricantes extranjeros, especialmente chinos.