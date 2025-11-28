Alemania: detenido un vigilante que robó un millón de euros de parquímetros

Mucha gente sigue pagando con monedas en los parquímetros. Sólo así se explica que hayan detenido a un vigilante de la zona azul en Kempten (Alemania) y a su mujer por haber robado más de un millón de euros en monedas de los parquímetros de esa ciudad germana de 65.000 habitantes situada al suroeste de Múnich y muy cerca de la frontera de Austria, Suiza y Liechtenstein. No se sabe a lo largo de cuánto tiempo han tenido lugar esos robos, pero tuvo que ser mucho para poder alcanzar tal cantidad de dinero en una ciudad de pequeño tamaño.