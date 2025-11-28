edición general
Alemania: detenido un vigilante que robó un millón de euros de parquímetros

Mucha gente sigue pagando con monedas en los parquímetros. Sólo así se explica que hayan detenido a un vigilante de la zona azul en Kempten (Alemania) y a su mujer por haber robado más de un millón de euros en monedas de los parquímetros de esa ciudad germana de 65.000 habitantes situada al suroeste de Múnich y muy cerca de la frontera de Austria, Suiza y Liechtenstein. No se sabe a lo largo de cuánto tiempo han tenido lugar esos robos, pero tuvo que ser mucho para poder alcanzar tal cantidad de dinero en una ciudad de pequeño tamaño.

9 comentarios
Macadam
El Dionien
7 K 94
ChatGPT
#3 ingresaba en el banco lo robado? xD
1 K 25
#8 RaulUrdaci
#7 Según explica la Policía local, el revisor extraía las monedas y las ingresaba en diferentes cuentas bancarias a las que tenía acceso su mujer. Así actuaron, vigilante y cómplice, en 720 ocasiones, hasta que una institución financiera, en un informe sobre blanqueo de capitales, alertó de lo que estaba sucediendo
0 K 14
ChatGPT
#8 hostiás.. xD
0 K 11
DarthMatter
#3 El acusado y su mujer pueden alegar que por las tardes trabajaban 'de indigentes', pidiendo monedas a la salida del Lidl. 8-D
1 K 21
DarthMatter
"No se sabe a lo largo de cuánto tiempo han tenido lugar esos robos".

Entonces, ... ¿cómo han podido calcular el volumen total de lo robado?, ?( ... ¿cómo han diferenciado las monedas procedentes de los parquímetros de las que no? :roll:
1 K 20
#3 RaulUrdaci
#2 Supongo que porque habrán analizado las cuentas bancarias.
0 K 14
Imag0
Héroe sin capa
0 K 14
#6 chocoleches
Quien roba a un ladrón....
0 K 13

