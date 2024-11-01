Alemania da marcha atrás en la ‘Energiewende’ y busca fórmulas para volver a producir energía nuclear ante la crisis energética

El canciller ha pedido paralizar el desmantelamiento de las centrales, estudiar su posible reapertura, así como explorar nuevas tecnologías como los reactores modulares SMR. Este cambio tiene tres vectores: primero, asegurar el suministro en un país con alta demanda industrial; segundo, abaratar costos frente a la volatilidad del gas; tercero, cumplir con los objetivos de descarbonización sin sacrificar la competitividad. Las razones del cambio: gas caro, industria presionada y renovables insuficientes por sí solas.