edición general
10 meneos
14 clics
Alemania da marcha atrás en la ‘Energiewende’ y busca fórmulas para volver a producir energía nuclear ante la crisis energética

Alemania da marcha atrás en la ‘Energiewende’ y busca fórmulas para volver a producir energía nuclear ante la crisis energética

El canciller ha pedido paralizar el desmantelamiento de las centrales, estudiar su posible reapertura, así como explorar nuevas tecnologías como los reactores modulares SMR. Este cambio tiene tres vectores: primero, asegurar el suministro en un país con alta demanda industrial; segundo, abaratar costos frente a la volatilidad del gas; tercero, cumplir con los objetivos de descarbonización sin sacrificar la competitividad. Las razones del cambio: gas caro, industria presionada y renovables insuficientes por sí solas.

| etiquetas: alemania , energiewende , co2 , carbón , gas , nuclear
8 2 0 K 84 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 84 actualidad
#7 soberao
Aunque Alemania se ponga a aprobar nuevas centrales nucleares es algo que no van a poder usar hasta dentro de una década (+retrasos y +sobrecostes) y seguirán dependiendo del uranio ruso para hacerlas funcionar.
En cambio poner unos paneles solares en un edificio lo haces en unos días y darán energía desde el primer día, lo mismo con los molinos eólicos que tardan más, unos meses pero que también funcionan de noche y no dependerás del exterior para tener energía.
La energía nuclear está muerta como inversión.
2 K 27
enochmm #5 enochmm
Claro, y como tienen urgencia se van a poner a construir SMR :palm:
1 K 23
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Para lo único que hay fondos europeos y papá estado es para instalar baterías.

En España ya hemos dado 3.000 millones de subvenciones para baterías este año.
1 K 22
pepel #1 pepel
Es evidente que las energéticas sólo quieren ganar dinero. Para invertir ya tienen a los Estados, y los apagones.
0 K 20
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pues en este caso tienen que invertir en volver a ponerlas en marcha y en construir nuevos SMR.

Y no han dejado de invertir, de hace un par de meses
www.meneame.net/story/ultima-subasta-alemana-energia-eolica-terrestre-
Ambas cosas desmontan lo que decías
1 K 22
pepel #3 pepel
#2 Papá Estado y Fondos Europeos.
0 K 20
karlos_ #6 karlos_
Creo que quedo una tuberia de las 4 del Nord Stream. Por dar ideas, aunque el jefe quiere que le paguemos a el
0 K 8
julespaul #8 julespaul
Para qué quieren los gobiernos tener centrales nucleares, para armas atómicas.
0 K 6

menéame