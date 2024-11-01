Alemania convoca a embajador ruso por importante ciberataque

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín afirma haber convocado al embajador ruso, alegando un importante ciberataque ruso y una campaña de desinformación durante la campaña electoral alemana.
| etiquetas: alemania , rusia , desestabilizacion , democracia
Por lo mismo, esos mismos dirigentes que no paran de quejarse de que Rusia habla mucho y que si RT y demás son… » ver todo el comentario
El aparato de propaganda echando horas y tú,con un comentario pequeñito, desenmascarandolo y dejándolo sin posibilidad de réplica.
No se qué vamos a hacer contigo Super.
Alguien debería banearte.
Lo contrario sería como la horrible Dictadura China.
¿No, hijos de puta?
Tomad diecisiete tazas de lo que le lleváis dando vosotros al resto desde hace cien años. Tomad TelePutin. Tragad, que es sano y libre ver otros puntos de vista. Dejad hablar al Partido De Putin y, ey, que los siudadanoj alemaneh desidan, en plena libertad.