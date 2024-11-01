edición general
Alemania convoca a embajador ruso por importante ciberataque

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín afirma haber convocado al embajador ruso, alegando un importante ciberataque ruso y una campaña de desinformación durante la campaña electoral alemana.

Supercinexin
#4 La verdad, las injerencias extranjeras para que en otros países salga el voto que yo quiero ha sido históricamente la práctica habitual de las potencias occidentales, capitaneadas siempre por el tándem USA/UK. Por eso me entra la risa cuando leo declaraciones políticas de dirigentes europeos diciendo que si se han metido en nuestras elecciones los hackers rusos, que si tal.

Por lo mismo, esos mismos dirigentes que no paran de quejarse de que Rusia habla mucho y que si RT y demás son…
fofito
El aparato de propaganda echando horas y tú,con un comentario pequeñito, desenmascarandolo y dejándolo sin posibilidad de réplica.
No se qué vamos a hacer contigo Super.

Alguien debería banearte. :troll:
Supercinexin
Es la libertad, ¿no? Que los ciudadanos puedan informarse libremente desde muchos canales de comunicación con diferentes puntos de vista e ideologías, ¿no? No sólo la visión del Gobierno o de los políticos locales sino de muchos otros puntos de vista incluso de otros países para poder cotejar libremente, ¿no?

Lo contrario sería como la horrible Dictadura China.

¿No, hijos de puta?

Tomad diecisiete tazas de lo que le lleváis dando vosotros al resto desde hace cien años. Tomad TelePutin. Tragad, que es sano y libre ver otros puntos de vista. Dejad hablar al Partido De Putin y, ey, que los siudadanoj alemaneh desidan, en plena libertad.
manzitor
#1 Eso que dices, no justifica un ciber ataque, si es que fuera cierto. Y en todo caso, protestar no es la fórmula, es aprender a defenderse.
DenisseJoel
— ¿Es el enemigo? Sí, que se ponga.
albx
Eso es que Merz quiere demostrarle a Trump lo duro que es con quienes interfieren en la política euripea.
