Alemania y los alemanes [en]

El horrible destino de Alemania, la tremenda catástrofe en la que culmina ahora su historia moderna, atrae nuestro interés, aunque este interés carezca de simpatía. Cualquier intento de despertar simpatía, de defender y excusar a Alemania, sería sin duda una empresa inapropiada para alguien nacido en Alemania hoy en día.

azathothruna
Eso explica, aunque un poquito, la razon del apoyo a los zionistas, aparte del nazismo (ese plan no se, o se le da peso excesivo o es conspiranoico)
Batu khan debio llegar minimo a berlin o Viena.
Con suerte, la segunda version lograra llegar hasta portugal e islandia
gallardin
#1 muchas gracias, muy interesante.
Ayuda a comprender mucho mejor determinadas cosas ajenas a paises del sur de Europa.
DenisseJoel
Mientras en Alemania no haya un arrepentimiento sincero por sus atrocidades, y un deseo honesto de reparar daños, seguirá la espiral de culpa y agresión en la que tanto tiempo llevan sumidos.

¿Cómo pueden seguir apoyando genocidios cuando la principal tarea moral que tenían era dejar de hacerlo? Es un nivel de incompetencia fuera de lo común.
ElenaCoures1
¿Cómo que catástrofe? ¿Es que ya están preparando el hamster?
