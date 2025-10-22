edición general
Alejandro Nolasco, portavoz de Vox Aragón, publica libros en una editorial vinculada a neonazis

Alejandro Nolasco, portavoz de Vox Aragón, publica libros en una editorial vinculada a neonazis

Vox Aragón acumula numerosos casos de conexiones con el nazifascismo entre sus cargos públicos y orgánicos, desde la base hasta la cúpula del partido

ipanies #2 ipanies
Coño, es un puto nazi!!! Lo raro sería que publicase en editoriales decentes...
1 K 30
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Debe haber un error, él ha dicho a sus votantes que es un un acérrimo defensor de la libertad y de tomarse cañitas en las terrazas y sus votante se lo han tragado.
0 K 19
almadepato #6 almadepato
#4 Es que eso no es malo. Libertad y cañas es bueno. Lo que no es bueno es que fomentes las cañas y al tiempo te forres de algún modo con el precio de la caña.
La mentira es su bandera y el ignorante su alimento.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La izquierda entre peleas y luego esta gente a tope con los nazis y con israel, la lista de epstein y demás todos juntos
1 K 18
Blackat #3 Blackat
Un nazi , publicando cosas nazis en una editorial de nazis...me pinchan y no sangro...
1 K 18
almadepato #5 almadepato
A nadie le sorprenderá. Permitir pensamientos autoritarios y dejarlos en libertad y sin haber educado a la gente para reaccionar negativamente ante sus mensajes, a nadie debería sorprender.
0 K 10

