edición general
10 meneos
126 clics
Alejandro Jodorowsky (97 años), sobre Steven Spielberg: "Es el director que más odio. Si pudiera matarlo, lo haría"

Alejandro Jodorowsky (97 años), sobre Steven Spielberg: "Es el director que más odio. Si pudiera matarlo, lo haría"

Jodorowsky cree que Spielberg no es un director honesto y que es un degenerado

| etiquetas: jodorowsky , cine , spielberg
8 2 4 K 72 cultura
14 comentarios
8 2 4 K 72 cultura
Comentarios destacados:    
#5 Eukherio
El titular es engañoso. Son declaraciones de hace casi 20 años, que seguramente mantenga, pero que no dijo con 97.
5 K 68
FatherKarras #6 FatherKarras
#5 Ya, declarando 80 años es otra cosa :roll:
1 K 34
#8 Eukherio
#6 Lo honesto sería decir: Jodorowski dijo hace 20 años esto, pero vende mejor fingir que es reciente.
3 K 51
FatherKarras #11 FatherKarras
#8 Eso sí
0 K 14
Cabre13 #12 Cabre13
#5 Artículo totalmente gratuito reciclando declaraciones de hace años publicado sin ninguna razón más que el click bait. Pura prensa rosa para frikis.
0 K 10
ruinanamas #1 ruinanamas
Abuelo, la pastilla.
4 K 47
Rixx #2 Rixx
#1 xD
0 K 8
Doisneau #3 Doisneau
#1 No hay que mencionar a Spielberg en presencia del abuelito Jodo, que le sube la tension y cualquier dia nos da un susto :-(
0 K 12
EvilPreacher #9 EvilPreacher
#1 Siempre ha sido un vendehumos, no le ha llegado con la senectud.
0 K 11
angelitoMagno #4 angelitoMagno *
Bueno, a ver, es cierto que Spielberg es un propagandista del "american way of life" y de hacer denuncia social progre, quedándose en lo superficial mientras sigue fiel a las raíces burguesas del capitalismo. Todo ello regado con una ración de sionismo hollywoodiense.

Pero es un gran narrador y un enorme contador de historias al que Jodorowsky no alcanza ni en sueños.
1 K 28
#7 Eukherio
#4 Tiene sus películas profundas como La lista de Schindler o Munich, y está claro que nunca haría algo parecido criticando a Israel, pero tampoco es de los más propagandistas, simplemente ha hecho poca crítica social.
0 K 8
#10 soberao
#4 Jodorowsky no ha sido un director de cine de masas, pero como contador de historias tampoco tiene nada que envidiar a Spielberg. Además Jodorowsky además del cine lo ha hecho en otros formatos, como el comic y en libros.
1 K 40
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#10 Libros suyos no he leído, pero los tebeos de Jodorowsky destacan más por las tremendas ilustraciones de Moebius, Juan Giménez, Manara u otros que por sus historias.

Leñe, que en los Metabarones se nota a la legua que está "inspirándose" en Dune, el Incal es un enorme sinsentido, etc.

Su mayor capacidad como guionista de tebeos es elegir a los dibujantes.
0 K 13
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Por cierto, que a mi este señor me cae bien. Y me pareció una pena que el proyecto de adaptación del Incal por parte de Taika Waititi acabase cancelado.
0 K 13

menéame