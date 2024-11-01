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Alejandro Jodorowsky (97 años), sobre Steven Spielberg: "Es el director que más odio. Si pudiera matarlo, lo haría"
Jodorowsky cree que Spielberg no es un director honesto y que es un degenerado
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:
jodorowsky
,
cine
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spielberg
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#5
Eukherio
El titular es engañoso. Son declaraciones de hace casi 20 años, que seguramente mantenga, pero que no dijo con 97.
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#6
FatherKarras
#5
Ya, declarando 80 años es otra cosa
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#8
Eukherio
#6
Lo honesto sería decir: Jodorowski dijo hace 20 años esto, pero vende mejor fingir que es reciente.
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#11
FatherKarras
#8
Eso sí
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#12
Cabre13
#5
Artículo totalmente gratuito reciclando declaraciones de hace años publicado sin ninguna razón más que el click bait. Pura prensa rosa para frikis.
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#1
ruinanamas
Abuelo, la pastilla.
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#2
Rixx
#1
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#3
Doisneau
#1
No hay que mencionar a Spielberg en presencia del abuelito Jodo, que le sube la tension y cualquier dia nos da un susto
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#9
EvilPreacher
#1
Siempre ha sido un vendehumos, no le ha llegado con la senectud.
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#4
angelitoMagno
*
Bueno, a ver, es cierto que Spielberg es un propagandista del "american way of life" y de hacer denuncia social progre, quedándose en lo superficial mientras sigue fiel a las raíces burguesas del capitalismo. Todo ello regado con una ración de sionismo hollywoodiense.
Pero es un gran narrador y un enorme contador de historias al que Jodorowsky no alcanza ni en sueños.
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#7
Eukherio
#4
Tiene sus películas profundas como La lista de Schindler o Munich, y está claro que nunca haría algo parecido criticando a Israel, pero tampoco es de los más propagandistas, simplemente ha hecho poca crítica social.
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#10
soberao
#4
Jodorowsky no ha sido un director de cine de masas, pero como contador de historias tampoco tiene nada que envidiar a Spielberg. Además Jodorowsky además del cine lo ha hecho en otros formatos, como el comic y en libros.
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#13
angelitoMagno
#10
Libros suyos no he leído, pero los tebeos de Jodorowsky destacan más por las tremendas ilustraciones de Moebius, Juan Giménez, Manara u otros que por sus historias.
Leñe, que en los Metabarones se nota a la legua que está "inspirándose" en Dune, el Incal es un enorme sinsentido, etc.
Su mayor capacidad como guionista de tebeos es elegir a los dibujantes.
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K
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#14
angelitoMagno
Por cierto, que a mi este señor me cae bien. Y me pareció una pena que el proyecto de adaptación del Incal por parte de Taika Waititi acabase cancelado.
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Pero es un gran narrador y un enorme contador de historias al que Jodorowsky no alcanza ni en sueños.
Leñe, que en los Metabarones se nota a la legua que está "inspirándose" en Dune, el Incal es un enorme sinsentido, etc.
Su mayor capacidad como guionista de tebeos es elegir a los dibujantes.