El alcalde de Vigo aclara que ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía, es una parte más del alumbrado navideño de la ciudad

El alcalde Abel Caballero ha confirmado que —como muchos sospecharon al leer el título: “Lux”— el nuevo disco de Rosalía publicado es simplemente una de las patas del esplendoroso alumbrado navideño de la ciudad, que quedará completamente inaugurado el próximo 15 de noviembre, con casi 12 millones de luces led y 7000 adornos que se sumarán a las 18 canciones publicadas hoy.