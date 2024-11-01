edición general
Albiol prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes de verano pese a "no coincidir ideológicamente" con la línea del PP

Albiol prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes de verano pese a "no coincidir ideológicamente" con la línea del PP

Toma esta decisión para que la ciudad no se quede sola cuando el entorno está yendo por esa vía y lo hace 'le pese a quien le pese'

YeahYa #1 YeahYa
Esto explica por qué Albiol arrasa en Badalona. A pesar de ser un personaje racista y con pocas luces, va por libre siempre, y eso los votantes lo saben ver.

Además, se pasea por Badalona, se pasea mucho, y eso consigue que el trato con los vecinos sea muy cercano.

Yo no lo votaría nunca, pero todo tiene su explicación.
4
sleep_timer #3 sleep_timer
#1 Que mas dará que el gato sea blanco o negro mientras cace ratones.
2
Eibi6 #4 Eibi6
#1 a mí me hacía gracia cuando los del PP criticaban a podemos por populistas cuando ellos mismos llevan el término en el nombre{grin}
1
Deviance #5 Deviance
#1 Prometer hasta meter, y una vez metido ........
0
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 A pesar de ser un personaje racista

No se yo si a estas alturas el ser racista sea algo que quite mas votos de los que te da.
3
YeahYa #7 YeahYa
#6 En la ultraderecha/derecha suma votos, pero Albiol tiene un perfil de votante bastante amplio.
0
#8 rogerillu
#1 Pues como en el Prat que hasta los del PP votan a la izquierda. El problema es que haya una alternativa en la izquierda a este hombre que sepa hacerlo bien.
1
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 naa... esta en precampaña, en el 2027 toca de nuevo elecciones municipales.
Si vuelve a ganar luego algun juez afin lo llevara a juicio recurriendo el tema y acaba en un cajon.
0
Guanarteme #9 Guanarteme
Cómo se le ocurra hacer eso, llegará un juez amigo del Pepé (perdón por la redundancia) ha decir que esa ordenanza municipal es anticonstitucional, que se foca la legislación europea por delante y por detrás, que atenta contra la Declaración Universal de los DDHH y hace llorar al niño Jesús.
1

