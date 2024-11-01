Albiol o la miseria como oportunidad

Decenas de vecinos se concentran ante las puertas de una parroquia en Badalona para impedir que se acoja a varios migrantes que no tienen donde pasar la noche resguardados del frío y la lluvia. Trabajadores de la Cruz Roja empezaron a llevar sábanas y colchones al templo, que iba a acoger tan solo a quince personas, pero no fue posible. Se corrió la voz entre los vecinos, y allí se presentaron algunos de ellos a increpar a los desahuciados y a quienes les daban cobijo.
Y tiene toda la razón, los hijos de puta ya no se esconden llamando "buenismo" a la defensa de los DDHH o la solidaridad, ahora ya lo cuestionan abiertamente o se maifiestan en su contra. Y no, esta gente no va a aportar ningún tipo de solución.
Populismo delictivo por parte de una organización delictiva.
Ilegalización del PP ya!!!
Pero yo creo que lo suyo es llamar a todo el mundo fascista y racista y lo arreglamos.
Lo que tiene que estar claro que ninguna sociedad puede asumir una carga incontrolada de gente que venga de fuera sin que eso genere problemas graves.
Ahora han pasado de tener inmigrantes en un instituto abandonado a tenerlos en la calle.
Un gran gestor este Albiol.
Nadie se acordó de ellos. Nadie les buscó un sitio donde vivir mejor ni estudió sus casos para ver si los podían sacar de allí aunque fuera a unos cuantos.
Puedes no estar de acuerdo con la ocupación e incluso con cierta inmigración, pero siempre tienes que estar del lado del que necesita y del que ayuda.