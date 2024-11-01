edición general
Albiol o la miseria como oportunidad

Decenas de vecinos se concentran ante las puertas de una parroquia en Badalona para impedir que se acoja a varios migrantes que no tienen donde pasar la noche resguardados del frío y la lluvia. Trabajadores de la Cruz Roja empezaron a llevar sábanas y colchones al templo, que iba a acoger tan solo a quince personas, pero no fue posible. Se corrió la voz entre los vecinos, y allí se presentaron algunos de ellos a increpar a los desahuciados y a quienes les daban cobijo.

Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Una imagen que retrata cruelmente el presente, la ignominia a la que nos someten estos nuevos tiempos en los que la maldad no produce vergüenza sino rédito político. No se pretendía solucionar un problema, sino aprovecharlo.

Y tiene toda la razón, los hijos de puta ya no se esconden llamando "buenismo" a la defensa de los DDHH o la solidaridad, ahora ya lo cuestionan abiertamente o se maifiestan en su contra. Y no, esta gente no va a aportar ningún tipo de solución.
ipanies #1 ipanies
Que bonita estampa navideña les ha brindado el alcalde... Prometió una solución fácil a un problema casi imposible y ahora que??
Populismo delictivo por parte de una organización delictiva.
Ilegalización del PP ya!!!
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Por un lado están los oportunistas del PP y por otro lado están los de aquí cabemos todos. Y por último la gente que sufre en sus carnes algunos de los problemas de la inmigración incontrolada.

Pero yo creo que lo suyo es llamar a todo el mundo fascista y racista y lo arreglamos.
amanecequenoespoco #4 amanecequenoespoco
#3 tb están los migrantes eh
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Como no se va a arreglar es blanqueando los discursos racistas.
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#6 Naturalmente que no. Pero es que en esto no se trata ni de "todos son seres de luz" ni "todos son unos delincuentes".

Lo que tiene que estar claro que ninguna sociedad puede asumir una carga incontrolada de gente que venga de fuera sin que eso genere problemas graves.
#11 malditopendejo
#7 y se supone que para "contratamos" un gobierno. Para que gestione esos problemas. No para que los barra bajo la alfombra.

Ahora han pasado de tener inmigrantes en un instituto abandonado a tenerlos en la calle.

Un gran gestor este Albiol.
Connect #8 Connect *
No olvidemos que allí dentro había 400 personas en situación precaria, sin agua corriente, sin lavabos o unas mínimas medidas de higiene. Que estaban ahí cada vez más hacinados conviviendo con todo tipo de personas, algún que otro delincuente, pero sobre todo otros con problemas de drogadidccion.

Nadie se acordó de ellos. Nadie les buscó un sitio donde vivir mejor ni estudió sus casos para ver si los podían sacar de allí aunque fuera a unos cuantos.

Simplemente sabían que estaban ahí y los…   » ver todo el comentario
#10 pozz
Si algo han dejado bien claro en Badalona, es que no quieren a los okupas ni en pintura, por eso Albiol gobierna con una mayoria absoluta aplastante.
Manuel_A. #9 Manuel_A.
Hay que ser un deshecho humano para ir a una parroquia a increpar a los pobres que se van a refugiar allí.
Puedes no estar de acuerdo con la ocupación e incluso con cierta inmigración, pero siempre tienes que estar del lado del que necesita y del que ayuda.
#2 vertedero_de_rojos
el rayazo
