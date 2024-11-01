Albiol o la miseria como oportunidad

Decenas de vecinos se concentran ante las puertas de una parroquia en Badalona para impedir que se acoja a varios migrantes que no tienen donde pasar la noche resguardados del frío y la lluvia. Trabajadores de la Cruz Roja empezaron a llevar sábanas y colchones al templo, que iba a acoger tan solo a quince personas, pero no fue posible. Se corrió la voz entre los vecinos, y allí se presentaron algunos de ellos a increpar a los desahuciados y a quienes les daban cobijo.