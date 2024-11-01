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Alarma en la Sanidad Pública de Moreno Bonilla: Andalucía, a la cola de España con su peor valoración histórica
El modelo de Moreno Bonilla no funciona: no es eficiente, no es cercano y, lo más grave, no genera seguridad.
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sanidad publica
,
desmantelamiento
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deterioro de la sanidad
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#3
josde
No pasa nada, lo van a votar igual.
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#1
Joroñas
Alarma no. Consecuencia.
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#7
Raziel_2
En Galicia no vamos a tardar mucho en estar igual.
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#9
reithor
*
La mayoría absoluta se le queda pequeña, unanimidad, como en los buenos tiempos. Que para algo es un yerno modelo (como el urdangarin, otro yerno perfecto).
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#10
johel
*
Lo arregla otra mayoria absoluta, en lugar de ppox de voxpp porque la culpa es de "¡los otros! porque porque... les dejan hacer*.
*En eso tendrian razon.
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#2
Pivorexico
Sarna con gusto no pica .
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#5
NeuronaSur
El Plural.
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#6
mariKarmo
#5
Ok Diario
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#8
girombo
#5
psicologiaymente.com/inteligencia/sesgo-confirmacion
0
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#4
Falk
Pero esto no saldrá en los telediarios q ven los andaluces...
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*En eso tendrian razon.