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Alarma en la Sanidad Pública de Moreno Bonilla: Andalucía, a la cola de España con su peor valoración histórica

Alarma en la Sanidad Pública de Moreno Bonilla: Andalucía, a la cola de España con su peor valoración histórica

El modelo de Moreno Bonilla no funciona: no es eficiente, no es cercano y, lo más grave, no genera seguridad.

| etiquetas: sanidad publica , desmantelamiento , deterioro de la sanidad
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10 comentarios
11 0 0 K 133 politica
josde #3 josde
No pasa nada, lo van a votar igual.
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#1 Joroñas
Alarma no. Consecuencia.
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Raziel_2 #7 Raziel_2
En Galicia no vamos a tardar mucho en estar igual.
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reithor #9 reithor *
La mayoría absoluta se le queda pequeña, unanimidad, como en los buenos tiempos. Que para algo es un yerno modelo (como el urdangarin, otro yerno perfecto).
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johel #10 johel *
Lo arregla otra mayoria absoluta, en lugar de ppox de voxpp porque la culpa es de "¡los otros! porque porque... les dejan hacer*.

*En eso tendrian razon.
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#2 Pivorexico
Sarna con gusto no pica .
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#5 NeuronaSur
El Plural.
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mariKarmo #6 mariKarmo
#5 Ok Diario
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Falk #4 Falk
Pero esto no saldrá en los telediarios q ven los andaluces...
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menéame